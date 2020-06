De Tomaso Pantera no Iberian Historic Endurance

O De Tomaso Pantera foi um dos mais carismáticos modelos dos anos 70 e a Garagem Aurora e Pedro Bastos Rezende vão agora fazer regressar o modelo aos circuitos nacionais, com o Iberian Historic Endurance claramente a ganhar espetacularidade com este mítico modelo.

Numa altura que têm sido noticiadas algumas saídas de carros míticos de Portugal, é sempre bom assistir ao inverso.

Anteriormente a correr nas famosas competições da Peter Auto, que este ano visitam o Autódromo do Estoril em outubro para o grande evento que é o Estoril Classics, este De Tomaso Pantera vem agora para Portugal para competir no Iberian Historic Endurance pelas mãos da Garagem Aurora e de Pedro Bastos Rezende.

O De Tomaso Pantera é um dos modelos com maior mística dos anos 70 em Portugal, quando o piloto Tino Pereira competia com um carro idêntico. Com a vinda deste carismático e competitivo De Tomaso Pantera para o Historic Endurance, é assinalado o regresso ao solo português e em permanência, de um destes modelos.

Este promete ser mais um ponto de interesse nas já cativantes provas do Iberian Historic Endurance, que junta alguns dos melhores automóveis clássicos de competição do sul da Europa e que, além dos circuitos nacionais, visita também alguns dos mais emblemáticos circuitos europeus.

Sobre o De Tomaso, com homologação em 1972, foram produzidas pouco mais de 7.200 unidades e para combinar com a sua estética elegante e futurista, utilizava um musculado motor 5.8 V8 de origem Ford. Uma combinação perfeita de design italiano com um coração americano.

Independentemente da potência com que este De Tomaso Pantera se apresentar na grelha da competição Iberian Historic Endurance, será mais um regalo para os apaixonados por automóveis clássicos poder ver um modelo tão raro e com uma história tão rica como este na grelha da competição.