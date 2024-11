Clássicos em alta velocidade: Historic Endurance traz charme ao Algarve Classic Festival

Depois da presença no cartaz do Estoril Classics, a caravana do Iberian Historic Endurance rumou ainda mais a sul de Portugal, para uma jornada no muito aclamado Autódromo Internacional do Algarve, onde se disputaram duas animadas corridas no regresso da competição ibérica ao Algarve Classic Festival.

Na tarde de sábado, Pedro Bastos Rezende, que trocou o seu Porsche 911 RS pelo vistoso De Tomaso Pantera, conquistou a pole-position para a corrida de sábado, superando por sete décimas de segundo o Ford GT40 de Christian Oldendorff. João Pina Cardoso e Carlos Brizido, no seu habitual Porsche 911 3.0 RS vermelho e branco, Rhea Sautter e Andrew Newall, em Jaguar E-Type, perfizeram a segunda linha, ao passo que Laurent Jaspers, também ele em Jaguar E-Type, e a dupla Pedro Bethencourt/Jorge Nogueira Pinto, em Chevrolet Corvette, completaram a três primeiras linhas da grelha de partida com quarenta e oito carros.

No final da tarde de sábado disputou-se a corrida, com o favorito De Tomaso a atrasar-se, deixando isolado na frente o Ford GT40 de Oldendorff, seguido pelos Porsche 911 3.0 RS de Pina Cardoso/Brízido e da dupla Bruno Duarte/Filipe Jesus. Numa corrida que contou com a presença do Safety-Car em pista, que se prolongou pela noite algarvia, Pina Cardoso/Brízido acabaram por serem considerados os vencedores, após o regressado Domingos de Sousa Coutinho, o primeiro a ver a bandeira de xadrez, ter sido penalizado por não ter parado para a troca obrigatória de pilotos.

Pina Cardoso/Brízido festejaram o primeiro lugar na classe H-1976. O segundo lugar premiou o grande regresso de Jorge López e Jesus Fuster, também com um Porsche 911 3.0 RS, terminando a 18.143 segundos do líder. Pedro Bastos Rezende ficou com o terceiro lugar, finalizando com uma diferença de mais de um minuto.

Na classe GTP & SC, Oldendorff levou a vitória com seu Ford GT40. Paulo Rompante, no seu regresso ao Historic Endurance, com o Alfa Romeo Ti Super, conquistou o segundo lugar.

Na classe H-1965, houve uma dobradinha dos Jaguar E-Type, já que o belga Laurent Jaspers venceu e a dupla germano-britânica Sautter/Newall ficaram em segundo lugar. O terceiro lugar foi para o jovem suíço Max Huber, com seu Shelby Cobra, terminando a corrida com uma diferença de 1:17.404.

Na classe H-1971, Rafael Cerveira Pinto e Carlos Dias Pedro, trouxeram o bom momento do Estoril, destacando-se a estratégia impecável de toda a equipa, conseguindo novo primeiro lugar com seu Alfa Romeo GTAm. Em segundo lugar, ficaram Piero e Guilherme dal Maso com o Porsche 911 2.5 ST, a 28.365 segundos. Apesar de uma penalização pós-corridas, Domingos Sousa Coutinho, no seu habitual BMW 2800 CS, completou o pódio.

Entre os carros mais pequenos e de menor cilindrada, na classe GDS, que contava com uma participação recorde de 10 inscritos, depois da desistência do Cortina Lotus da famila Macedo Silva que liderava, o primeiro lugar foi conquistado por Nuno Nunes, pilotando o Porsche 911 SWB. Em segundo lugar, ficou os estreantes Rene e Thijmen de Vries, com o seu Austin Cooper S, terminando a prova com uma diferença de três segundos. O terceiro lugar foi de João Neves com o Datsun 1200, mas já longe dos dois primeiros.

No início da tarde de domingo disputou-se a segunda corrida, com o Ford GT40 de Oldendorff a tomar conta das operações desde cedo, perdendo apenas o primeiro lugar na visita obrigatória às boxes, cedendo nesse momento a liderança ao Jaguar E-Type de Jaspers, um carro de 1963 equipado com um motor 3800cc. Oldendorff triunfou confortavelmente nos GTP & SC e Jaspers nos H-1965, onde Max Huber foi o segundo e Sautter/Newall os terceiros.

Nos H-1976 foi a dupla Bruno Duarte/ Filipe Jesus que conseguiu o seu primeiro triunfo nesta categoria após alguns azares passados, festejando efusivamente este feito no pódio, seguida dos espanhóis López/Fuster e do inglês Paul Daniels, este último ao volante de um 911 2.8 RS.

Nos H-1971, os homens do pódio foram os mesmos, desta vez com Piero e Guilherme dal Maso a vencer, seguidos por Sousa Coutinho e pelo duo do Alfa Romeo Cerveira Pinto/Dias Pedro.

Na classe GDS, Rui e Pedro Macedo Silva, ao volante do Ford Cortina Lotus, venceu a classe com autoridade. Nuno Nunes no Porsche 911 SWB, terminou com uma diferença de mais de dez segundos, ao passo que a família De Vries, com o seu Austin Cooper S, subiu novamente ao pódio.

No Index de Performance, uma classificação atribuída com os resultados da primeira corrida, a vitória coube a Luck de Cock, ao volante de um eficaz Lotus Elan, que levou para casa um relógio exclusivo da marca suíça Cuervos y Sobrinos. João Neves, em Datsun 1200, e Rui Bevilacqua/Nuno Veiga, em Alfa Romeo, acompanharam os vencedores no pódio.