Arranca 8ª temporada do Iberian Historic Endurance

Arranca para a sua oitava temporada este fim de semana de 29 de fevereiro e 1 de março, o Iberian Historic Endurance, com o Circuito Ricardo Tormo em Valência e o evento Racing Legends como palco. Apesar ser uma “winter race”, o fim-de-semana irá contar com duas provas de 50 minutos cada e uma excelente grelha com mais de 20 carros, ingredientes suficientes para estarmos perante corridas emocionantes.

A Carrera Los 80’s, a nova competição para carros até 1994, leva mais de uma dezena de novos carros para a prova de estreia e que serve, também, de teste para esta nova competição que no futuro terá continuidade em solo espanhol.

A prova de Valência é a novidade do calendário deste ano face à época transacta do Iberian Historic Endurance. Não sendo um circuito totalmente desconhecido para todos os pilotos, pois esta competição esteve em Valência há três anos. A última vez que o Iberian Historic Endurance visitou o fantástico Circuito Ricardo Tormo foi em 2017, naquela que foi uma experiência positiva para toda a comitiva da competição. Este ano, a competição ibérica regressa ao circuito valenciano, que serve de testes para algumas equipas de Fórmula 1, mas que também é palco de uma prova do Campeonato de Mundo de Moto GP.

Valência é a cidade que serve de berço ao Circuito Ricardo Tormo e é grande parte do ano abençoada pelo bom tempo do mediterrâneo, o que faz com que este também seja um dos eventos mais apreciados pelos pilotos e equipas. Depois da longa temporada de defeso, será refrescante chegar à primeira prova do ano e encontrar um tempo ameno, muito público e um evento cheio de animações.

Novidades criam espectativas no Historic Endurance

Este ano a competição Iberian Historic Endurance estreia também um novo regulamento técnico de forma a melhorar a equidade entre os carros que predominam na competição e isso pode ser, também um ponto de interesse, já que a expectativa em ver como cada um se posiciona perante a concorrência face ao ano passado é grande.

Com uma lista de inscritos provisória de 31 participantes, é de louvar a presença dos dois Datsun 1200 de Francisco Freitas e Guillermo Velasco, que vêm do Group 1 Portugal para se inserirem no Historic Endurance, uma competição que possui um estilo e uma duração ligeiramente diferente do que estão habituados. O experiente Carlos Barbot terá no seu espetacular Merlin MK4 um companheiro fiável para discutir os lugares da frente enquanto que os quatro Porsche 911 3.0 RS presentes prometem muitas trocas de posição entre eles. Pedro Bastos Rezende e Miguel Pais do Amaral costumam liderar o grupo, mas será que Eduardo Davila, Carlos Brízido e a dupla Bruno Duarte/Filipe Jesus vão deixar que isso se mantenha? Ao mesmo tempo será interessante ver como é que o rápido Ford Escort RS 1600 de Miguel Ferreira, que faz dupla com o conceituado piloto Francisco Carvalho, se instala este ano na mesma categoria dos Porsche: a H-76.

Georg Nolte traz o seu Bizarrini 5300 GT para ser uma das estrelas da prova, já que o modelo italiano é sensação em todos os eventos e já que falamos de beleza italiana, não podemos esquecer o Alfa Romeo GTAm da dupla Jorge Santos/Alcides Petiz, fantástico não só nas linhas, mas também na sua sonoridade. Será um regalo ver como é que o Alfa Romeo GTAm português se vai colocar na categoria H-71, perante os três Porsche 2.5 ST das equipas Idelfonso Garcia/Alfonso Garcia, Antonio Gutierrez/Jesus Fuster e Piero Dal Maso/Nuno Nunes/José Carvalhosa (dois espanhóis e um português). Manuel de La Torre mantém a aposta no seu fiável Porsche 914/6 e certamente também terá uma palavra a dizer.

Na categoria Gentlemen Drivers Spirit, a luta terá os conhecidos e eficazes Porsche 911 SWB de Carlos Beltran, que desta vez traz o seu amigo Tuco Font para discutir posições com Nuno Nunes/Piero Dal Maso/José Carvalhosa em viatura idêntica. Os locais Roberto Garcia e Héctor Segura em Alfa Romeo Sprint GT também entram na discussão da mesma categoria e há ainda que contar com o veloz Ford Cortina Lotus de Luís Sousa Ribeiro, que será também um dos candidatos a vencer o Index de Performance, onde terá de superar o fantástico Lotus Elan S1 de António Noguera, um osso duro de roer no Index de Performance. João Mira Gomes e Nuno Afoito trazem o já conhecido Lotus Seven e desta vez têm a companhia do francês Florent Cazalot em carro idêntico.

Estreia da Carrera Los 80’s com prova de teste em Valência

Com o patrocínio de uma das rádios com maior audiência em Espanha, a rádio Los 40 Classic, a Carrera Los 80’s faz a sua estreia em Valência, numa prova de teste que conta com mais de uma dezena de carros na grelha de partida para as duas corridas de 40 minutos.

No Grupo 2, o fantástico Ford Escort TC de Manuel Ferrão, ex-Team Rodan, terá de ombrear com o rápido e eficaz BMW 323i de Jorge Cruz, enquanto na categoria dos Grupo 1, Paulo Vieira e Ricardo Pereira esperam impor o seu Ford Escort RS 2000 face ao regular Porsche 924 Turbo de Nuno Nunes e Guilherme Dal Maso, inseridos na mesma categoria.

Há também dois VW Golf que disputam a categoria abaixo dos dois litros, com os espanhóis Luís Portal e a dupla José Alonso/Antonio Maymo ao volante a lutar pelo lugar mais alto do pódio.

Inscritos na categoria acima dos dois litros, Javier Garcia e Luis Delso trazem um espetacular BMW 635 CSI, modelo com que o Porsche 911 3.0 RS de Pedro Bastos Rezende terá que se preocupar, mas também os fantásticos Porsche 964 RS dos espanhóis Tuco Font e Carlos Beltran e o Porsche 964 RSR dos portugueses José Carvalhosa e Piero Dal Maso.

Certamente curioso vai ser ver como se vão comportar todos estes modelos em pista em luta direta e ver como cada um consegue impor o seu andamento, independentemente da posição em que terminarem.

Diogo Ferrão, responsável pela competição Iberian Historic Endurance, ressalva que “apesar de ainda estarmos no inverno, este início da temporada com 34 equipas à partida dá-nos uma boa base para a restante época. Será sem dúvida um fim-de-semana entusiasmante dentro de pista, mas também fora dela pois estamos muito entusiasmados por regressar a um evento onde sempre fomos bem recebidos e que tem sempre muito público para ver as nossas competições. O Historic Endurance é sinónimo de carros interessantes e desportivismo dentro e fora de pista, mas neste evento será interessante de ver como será a disputa de posição na Carrera Los Oitenta”.

A qualificação para as duas corridas começa às 09h55 de dia 29 de fevereiro, sábado, com a primeira corrida da Carrera Los 80’s a ser às 13h25 do mesmo dia, enquanto que a primeira corrida do Iberian Historic Endurance também se realiza no sábado às 15h30. No domingo, dia 01 de março, a primeira competição a ir para a pista volta a ser a Carrera Los 80’s às 10h35 para realizar a segunda corrida do fim-de-semana e o Historic Endurance entra para a segunda prova do evento Racing Legends às 13h20.

HORÁRIOS

29 de fevereiro, sábado

09h55 – Qualificação

13h25 – Corrida 1 Carrera Los 80’s

15h30 – Corrida 1 Historic Endurance

01 de março, domingo

10h35 – Corrida 1 Historic Endurance

15h30 – Corrida 1 Carrera Los 80’s