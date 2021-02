Apresentado o calendário do Iberian Historic Endurance

O Iberian Historic Endurance, criado com o mote “Relaxed Historic Racing” revelou o calendário provisório para 2021, que inclui passagens pelos principais circuitos Ibéricos.

Na sua 9ª temporada, o Historic Endurance terá um calendário claramente influenciado pela pandemia. O início da temporada está marcado apenas para 01/02 de Maio, num fim-de-semana de primavera, onde se esperam agradáveis temperaturas no Autódromo do Algarve.

Passado um mês, a caravana da competição Ibérica regressa ao popular evento de Jarama, um circuito perfeito para os Clássicos. Com mais de 50 anos, o traçado é dos poucos circuitos ainda não modificados. Também a sua localização no centro da Península Ibérica, torna o evento de 05/06 de Junho atrativo para as todas equipas independentemente da sua posicionamento na Península.

A competição segue depois para a sua última paragem antes do verão. Entre 25 e 27 de Junho, o HE terá a única prova fora da Península Ibérica. As 3 horas de SPA tem sido uma prova que esgotou nas últimas três edições e colocada no centro da Europa facilmente recebe equipas de todos os pontos da Europa.

Após o período de férias, o regresso da competição acontecerá a 8/10 de Outubro, logo com o muito esperado Estoril Classics. O maior evento “Historic Racing” do Sul da Europa, deixou água na boca por quem o seguiu em 2020 e mesmo com a pandemia teve a grelha esgotada. Após o verão, é esperado que o evento patrocinado pela Associação de Turismo de Cascais seja, inclusive, o primeiro evento com público, mas só a imprevisível evolução da pandemia, da vacinação e das regulações em vigor no momento poderão mais perto da data dar alguma certeza.

Em Novembro, o Historic Endurance, competição que não é um campeonato e onde as equipas competem apenas pelo amor à competição e tentando obter o melhore resultado possivel naquela prova em questão, tem a segunda prova espanhola em Jerez de la Frontera a 06/07 Novembro, terminando depois na grande e tradicional resistência dos 250Km do Estoril em 20/21 de Novembro.

Antes da época começar, iremos organizar um dia de Testes, dentro de 1 mês e meio, no dia 13 de Março, onde máquinas e pilotos podem desenferrujar depois de um longo período de paragem.

O fundador do Iberian Historic Endurance respondendo como a pandemia poderá mudar o calendário comentou: “Neste momento, a única certeza para 2021 é a incerteza que nos assola desde a chegada da pandemia. Assim, o melhor que podemos fazer é ter um plano inicial e ir trabalhando cada evento em conjunto com as autoridades de saúde, circuitos e equipas, para o conseguir colocar de pé, caso a situação naquele momento o permita. Se por um lado é desapontante estar a preparar provas que podem vir a sofrer alterações por situações fora do nosso controlo, por outro lado este desporto, individual e ao ar livre, é um dos poucos que nos permite usufruir momentos de escape e aventura nestes difíceis tempos. Claro está, se não planearmos os eventos, eles nunca serão uma realidade. Nós vamos fazer o nosso trabalho de casa e esperar pelo melhor.”

O calendário de 2021 do Iberian Historic Endurance fica assim apresentado, mantendo a competição o regulamento desportivo e técnico que tanto sucesso tem criado. Mais informação sobre cada evento pode ser encontrada no website da competição em historicendurance.com