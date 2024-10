Algarve Classic Festival: Historic Endurance com novidades

Ainda a recuperar das intensas emoções vividas no Estoril Classics, o diversificado e impressionante pelotão do Iberian Historic Endurance dirige-se, este fim de semana, ao icónico Autódromo Internacional do Algarve, pronto para abrilhantar mais uma edição do conceituado Algarve Classic Festival.

Para as duas corridas previstas no aclamado circuito de Portimão, as vagas na grelha de partida da mais renomada competição de clássicos do sul da Europa esgotaram-se rapidamente. O interesse ultrapassou largamente as fronteiras ibéricas, com a grelha de partida a reunir representantes de doze nacionalidades distintas e a exibir uma impressionante coleção de carros de competição de GT e Turismo anteriores a 1976.

Aos principais intervenientes da competição ibérica organizada há mais de uma década pela Race Ready vão juntar-se uma série de novos carros e pilotos que prometem espalhar magia pelo traçado algarvio.

A categoria Gentleman Driver Spirit (GDS), para os carros de menor cilindrada, bate o recorde de inscritos esta temporada, com dez carros, onde se destaca a novidade do Ford Cortina Lotus de Pedro e Rui Macedo Silva e o MGB dos franceses Emmanuel De Noailles e Maximilien von Berg para além de dois novos Mini Cooper S holandeses a serem tripulados por Bert Mets e para o duo Rene de Vries/Thijem de Vries.

A classe H-1965 também ela bate o recorde de inscritos, com a grande ajuda da chegada de quatro Jaguar E-Type e cinco Lotus Elan 26R, a que se juntam aos habituais Ford e Shelby Mustang, ao Iso Grifo A3/C já visto no Estoril e ao sempre espectacular Shelby Cobra a ser conduzido pelo jovem suíço Max Huber.

Na classe H-1971, os habituais Alfa Romeo GTAm, Porsche 911 2.5 ST e 914/6 enfrentam o imponente Chevrolet Corvette C3 de Pedro Bethencourt, desta vez acompanhado do Mário Silva, e o BMW 2800 CS do regressado Domingos Sousa Coutinho.

A classe H-1976 volta a ser um jugo dos sempre competitivos Porsche 911 3.0 RS, onde se destaca pela diferença a estreia de um Ford Capri Perana, um carro com historial na África do Sul, cujo motor V8 5600cc se certamente se fará ouvir.

Na GTP & Sportscar, Paulo Rompante regressa ao Historic Endurance com o seu Alfa Romeo Ti Super de especificações norte-americanas, assim como Xavier Rascagneres no Lotus 23B, a que se junta o Ford GT40 de Christian Oldendorff.

A primeira corrida do programa irá também atribuir o título de vencedor do Index de Performance. Inspirado nos princípios de provas históricas de resistência, esta classificação valoriza a performance relativa de cada carro, tendo em conta a sua idade, cilindrada e características técnicas, nivelando as diferenças entre veículos de diferentes épocas e configurações. Desta forma, não só os carros mais potentes podem brilhar, mas também aqueles cujo desempenho, dentro dos seus limites mecânicos, se destacam em termos de regularidade e eficácia, numa verdadeira celebração da mestria na condução e da autenticidade dos desportos motorizados clássicos.

Numa cerimónia que já faz parte da tradição do Historic Endurance, o vencedor do Index de Performance do Historic Endurance é distinguido com um prestigiado relógio Cuervo y Sobrinos, símbolo de elegância e tradição.

Com a sessão de qualificação agendada para as 13:35 de sexta-feira, o Historic Endurance disputa a sua primeira corrida de 50 minutos a fechar o programa do dia de sábado. A segunda corrida do programa, com igual de duração, está marcada para as 14h35 de domingo, com transmissão em directo em live streaming nas redes sociais da Race Ready.