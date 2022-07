AIA/Algarve Summer Party: Pedro Bastos Rezende “leva” o seu De Tomaso Pantera à vitória | AutoSport

Pedro Bastos Rezende (De Tomaso Pantera) bateu a concorrência na corrida 2 do Historic Endurance no Autódromo Internacional do Algarve. O piloto deixou o Lotus Elan de Joaquim Soares, vencedor da classe H-1971, a 44.155s de diferença, seguindo um “mini” pelotão de Porsche 911 3.0 RS. Bruno Duarte/Filipe S. Jesus foram os melhores no particular da Porsche, fechando o pódio da classificação geral.

Na classe GTP & Sports Car foi a dupla João Mira Gomes/Nuno Afoito (Lotus Seven) que venceu, enquanto nos H-1965 foi Harmen van Putten no seu Shelby Mustang GT350.

Na categoria Gentleman Driver Spirit que engloba todas as viaturas equipadas com motores até 1300cc e todos os carros de Turismo até 2000cc, Michel Mora aos comandos do Porsche 911 SWB que levou a melhor.

Pos. # Piloto/Entrada Carro Classe Pos. classe Tempo/Dif. 1 160 Madeira-Bastos Rezende Pedro Bastos Rezende De Tomaso Pantera H-1976 1 — 22 laps — 2 49 Joaquim Soares Joaquim Soares Lotus Elan H-1971 1 44, 3 83 Duarte-S. Jesus Bruno Duarte Porsche 911 3.0 RS H-1976 2 1:10.460 4 176 Eduardo Davila AECD Porsche 911 3.0 RS H-1976 3 1:18.270 5 99 Mário Meireles Mário Meireles Porsche 911 3.0 RS H-1976 4 1:30.891 6 123 Bruno Santos Bruno Santos Porsche 911 3.0 RS H-1976 5 1:37.600 7 239 Hichert-Ebsen Volker Hichert Alfa Romeo GTAm H-1971 2 1:48.607 8 103 Luis S. Ribeiro Luis S. Ribeiro BMW 2800 CS H-1971 3 2:10.523 9 14 Mira Gomes-Afoito João Mira Gomes Lotus Seven GTPSC 1 — 21 laps — 10 101 Vasco Nina Vasco Nina Porsche 911 2.8 H-1976 6 3, 11 172 Harmen van Putten Harmen van Putten Shelby Mustang GT350 H-1965 1 12, 12 51 Santos-Petiz Jorge Santos Alfa Romeo GTAm H-1971 4 37, 13 105 Nogueira-C. Ferreira Filipe Nogueira Ford Escort 2000 H-1976 7 56, 14 147 Xara-Brasil-M. Cunha Nuno Xara-Brasil Alfa Romeo 2000 H-1971 5 1:14.766 15 124 Vieira-Amaral Claúdio Vieira Porsche 911 3.0 RS H-1976 8 1:19.382 16 222 Carlos Cruz Carlos Cruz Ford Escort H-1971 6 1:26.856 17 220 Paulo Rompante Paulo Rompante Alfa Romeo Ti Super GTPSC 2 1:37.316 18 258 Boel-Rubbio Pieter Boel Iso Grifo A3C H-1965 2 1:57.553 19 28 Per-Ake Forsvall Per-Ake Forsvall Lotus Elan H-1965 3 2:11.511 20 47 Diaz-Rincon-Sottomayor Roberto Diaz-Rincon Alfa Romeo GTAM H-1971 7 2:15.819 21 92 Michel Mora Michel Mora Porsche 911 SWB GDS 1 2:21.979 22 245 Stamp-Monroy Thorkild Stamp Porsche 904/6 H-1965 4 — 20 laps — 23 132 Alonso-Antonio Zorrilla AECD Porsche 911 3.0 RS H-1976 9 3, 24 327 dal Maso-Nunes-Carvalhosa Piero dal Maso Porsche 911 SWB GDS 2 29, 25 100 José R.-Jeremy R. José da Rocha Austin Healey 100 H-1965 5 36,