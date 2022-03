9ª temporada do Iberian Historic Endurance arranca em Barcelona | AutoSport

Começa no fim-de-semana de 2 e 3 de Abril, no circuito de Barcelona – Catalunya, a nova época do Iberian Historic Endurance.

Como já vem sendo hábito, a organização do Historic Endurance tenta todos os anos trazer uma novidade à nova temporada. Mantendo sempre a presença nos eventos mais importantes do Historic Racing, a época de 2022 começa com o regresso Barcelona, numa das cidades mais carismáticas do Sul da Europa

O Circuito de Barcelona-Catalunya ou simplesmente, Circuito da Catalunya pela 30ª vez consecutiva receberá o Grande Prémio da Espanha de Fórmula 1. A lista de inscritos provisória é mais uma vez repleta de quantidade e qualidade. Entre os 33 participantes, destacam-se 6 estreias ou regressos ao Paddock da competição ibérica. A tripla Paulo Lima/Bruno Lima/ José Paradela, que em 2021 correu com o fantástico BMW 1600 Ti, inicia esta temporada ao volante de um potente Ford Mustang 302 Boss da categoria H-1971, Paul Rayment/ James Wheeler e Martin Sismey regressam também num icónico MG B Roadster após 2 anos de ausência devido à pandemia. Vincent Jimenez, piloto de Bordeaux, também regressa após a sua última participação em Pau 2019, traz a Barcelona um Porsche 2.5 ST. Já Bruno Santos / Cláudio Vieira / Marco Amaral fazem, no circuito catalão, a sua estreia no Historic Endurance ao volante de um sonoro Porsche 911 3.0 RS preparado e assistido pela famosa Garagem Aurora. Por último, a dupla Pai e Filho Stephane e Matthias Rey (Pai e filho) estreiam-se num ágil Crossle 7S.

Na classe Gentlemen Driver Spirit (GDS), a luta será entre quatro (4) unidades de Porsche 911 SWB. Dois deles serão pilotados pelos amigos Tarrero/Beltrane Nuno Nunes/ Piero Dal Maso/José Carvalhosa. Já Luis Portal e Vincent Tourneur regressam ao HE conduzindo a solo. A categoria GDS conta ainda o “Giant Killer” Ford Cortina Lotus de Luís Sousa Ribeiro que pode sempre surpreender e o fiável MG B Roadster da tripla britânica de Paul Rayment/James Wheeler/Martin Sismey, que já vieram no passado à península ibérica mostrar que o coração do Motorsport é em Inglaterra.

Dentro da categoria H-1965 encontramos verdadeiras preciosidades do “Motorsport”. Desde o potente Shelby Cobra Daytona de Mark Martin e Michael Gans, teremos ainda o Lotus Elan de Carlos Barbot e o icónicos Porsche 356 das duplas Pedro Moriyon/José Carvalhosa e Guillermo Velasco/Francisco Freitas com especificações “A” e “SC”.

A Categoria H-1971 já nos habituou a presentear-nos com número e qualidade. A primeira prova em Barcelona não é exceção. Com um total de 8 inscritos e 5 marcas diferentes, os H-1971 prometem deixar o público a sonhar com o início dos anos 70’s. No elegante Alfa Romeo GTAm a tripla, já tradicional no Historic Endurance, tripla Jorge Santos / Alcides Petiz / Diogo Santos que terão como concorrência o carismático Ford Capri 2600 RS dos espanhóis Jose A. Rueda/Pablo Rueda e o ágil Lotus Elan de Joaquim Soares evoluído para especificação de 1971. Também tradicional é o binómio Jorge Guimarães e o Volvo 121, com o amante da marca sueca a levar o seu bonito Volvo à Catalunha. Na categoria H1971, a armada Porsche estará em força com o Porsche 914/6 de Manuel de la Torre e três unidades de Porsche 2.5 ST de Nuno Nunes/José Carvalhosa/Piero dal Maso, Jordi Prenafeta e do francês Vincent Jimenez. A concluir a categoria a tripla portuguesa no novo Ford Mustang 302 já anteriormente mencionado.

Na Categoria H-1976 encontramos um total de cinco Porsche 911 3.0 RS inscritos, entre os potenciais favoritos à vitória, encontramos o sempre favorito Pedro Bastos Rezende, vencedor da primeira corrida de 2021 do Algarve Welcome Spring. Estreantes serão Juan Alonso/Jose Antonio Zorrilla, assistidos pela Eficar Team, assim como Bruno Santos / Cláudio Vieira / Marco Amaral, estes preparados pela garagem Aurora.

Já o rápido Eduardo Davila, antigo piloto do Campeonato GT de Espanha, terão as honras de defender as cores espanholas entre a “Armada Porsche”. Entre os portugueses continuaremos a assistir à evolução da Bruno Duarte/ Filipe S. Jesus e de Mário Meireles que regressam às grelhas do Historic Endurance.

Carlos M. Santos / Carlos A. Santos e Pedro Bastos Rezende são a exceção à regra dos Porsche dentro da Categoria, a dupla de pai e filho Santos apresentam-se em Barcelona ao volante de um carismático Ford Escort MKII RS2000 que estrearam em Jerez e Bastos Rezende quer dar espetáculo no seu o sempre espetacular De Tomaso Pantera.

Na última categoria, a “GTP e Sportscars”, para Barcelona, são 4 os candidatos ao triunfo. Dois Lotus Seven, que prometem umas batalhas interessantes entre si, de João Mira Gomes/Nuno Afoito e do francês Florent Cazalot. Também inscrito está o Alfa Romeo Giulia de Paulo Rompante que se apresenta em especificação GTP, o piloto português fará frente ao Crossle da família Rey que já falamos acima que terá feroz concorrência de um Ford GT40 dos espanhóis Jordi Puig/Alberto Pecanins que a correr em casa com certeza não quererão deixar escapar a vitória depois da dupla vitória em Jarama.

A concluir a lista de inscritos para as primeiras duas corridas de 2022, o Porsche 924 de Toni Garcia, que chega a Barcelona como convidado da organização do Historic Endurance.

Como já é tradição, o Historic Endurance recebe sempre carros raros e especiais, e Barcelona não será exceção. Os mesmos irão competir pelo Index de Performance by Cuervo Y Sobrinos. Aos habituais Ford Cortina Lotus de Sousa Ribeiro e Porsche 356 de Velasco/Freitas e Moriyon/Carvalhosa, juntam-se carros tão diferentes como os Ford Mustang da tripla Paulo Lima/Bruno Lima/ José Paradela, o Shelby Cobra Daytona da dupla britânica Martin/Gans, o Alfa Romeo GTAm da tripla Jorge Santos / Alcides Petiz / Diogo Santos. O vencedor desta classificação, considerada a mais importante pela organização, recebe um fantástico relógio da prestigiada marca Cuervo Y Sobrinos, a qual é também patrocinadora oficial da competição.

Diogo Ferrão, responsável do Historic Endurance, comentou: “Com 33 equipas à partida, contamos com um excelente início de época e uma lista de inscritos de luxo, com 8 diferentes marcas que prometem muita animação ao longo de todo o pelotão. Será sem dúvida um fim-de-semana entusiasmante dentro de pista, mas também fora dela, com um evento excelente próximo de uma das cidades mais atrativas da Europa.”

HORÁRIOS

Qualifying – 2 Abril (Sábado)

11H25 / 12H05

Race 1 – 2 Abril (Sábado)

17h05 / 15h55

Race 2 – 3 Abril (Domingo)

15h25 / 16h15