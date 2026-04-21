3 Hours of Spa: Arranque do Iberian Historic Endurance

A temporada de 2026 do Iberian Historic Endurance arranca com a 10.ª edição das 3 Horas de Spa, prova de referência no calendário internacional de corridas de clássicos, que se realiza no Circuit de Spa-Francorchamps, na Bélgica.

A edição comemorativa do décimo aniversário reúne mais de 120 pilotos de 15 nacionalidades, numa grelha de 60 carros representando 16 construtores diferentes, todos construídos até 1976 nas categorias de GT e Turismos.

Destaque para os dinamarqueses Palle Pedersen e Alexander Weiss — vencedores em 2025 ao volante do Ginetta G4R —, que tentam tornar-se a segunda dupla na história a vencer por duas vezes. Os Shelby Cobra e Lotus Elan 26R figuram habitualmente entre os candidatos, numa prova cujos vencedores têm sido sempre ao volante de marcas anglófonas. Para além da vitória absoluta e por classes, está em disputa o Index of Performance, classificação que premia a melhor prestação em função da idade, cilindrada e tipo de carro, com o vencedor a receber um relógio exclusivo da marca Cuervo y Sobrinos.

A prova belga conta habitualmente com uma presença entusiasta de vários pilotos portugueses, que não desperdiçam a oportunidade de conduzir num dos circuitos mais aclamados do mundo. Este ano, nove carros partirão rumo ao centro da Europa, sendo que três deles serão partilhados por duplas formadas por pai e filho.

Alberto e Tomaz Velez‑Grilo alinharão com o seu habitual BMW 1800 TiSA (H-1965), realizando a sua estreia na corrida, enquanto Manuel e Diogo Ferrão regressam a uma pista que conhecem bem, ao volante do seu Porsche 911 2.3 ST (H-1971). O mesmo se aplica a Piero e Guilhermo dal Maso, também eles experientes nestas andanças, que competem com o seu Porsche 911 2.3 ST (H-1971), quinto classificado na sua classe na edição do ano passado e vencedor do “1000km Trophy” de 2024 e 2025.

O contingente português completa-se com seis outros concorrentes, todos com pelo menos um elemento estreante na corrida. Alexandre Almeida fará equipa com François Guérin no Lotus Elan S2+ (H-1965) deste último, enquanto Eduardo Reis estreia-se no Historic Endurance com o seu Porsche 911 2.7 RS (H-1976). João Santos, por sua vez, fará dupla com João Carvalhosa, um dos pilotos mais experientes da representação nacional, num Porsche 911 3.0 RS (H-1976). Por fim, Filipe Carvalho e António Carmona alinham juntos, num debute absoluto na prova, ao volante de um Ford Escort RS2000 (H-1976), ao passo que Paulo Lima e Pedro Teixeira Melo fazem equipa pela primeira vez num BMW 2800 CS (H-1971). Por fim, quem também fará a sua estreia no circuito será Rui Garcia, que estará ao volante do seu FIAT 124 Sport Coupé (H-1971).

O formato mantém-se idêntico ao dos anos anteriores: qualificação no sábado às 16h10 (hora local), com duração máxima de 45 minutos, e corrida no domingo às 10h50, com duração máxima de 180 minutos.