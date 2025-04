3 Horas de Spa: Vitória do Ginetta dinamarquês e pódios portugueses

Os dinamarqueses Palle Pedersen e Alexander Weiss, ao volante do Ginetta G4R, venceram de forma categórica as 3 Horas de Spa, alcançando um pleno — vitória na corrida, volta mais rápida e triunfo no Index of Performance — num início de temporada do Iberian Historic Endurance marcado pela incerteza até instantes antes da exibição da bandeira de xadrez.

Com temperaturas a rondar os 20ºC e sol a brindar, desde o primeiro momento, a longa grelha de partida da prova rainha do Spa Summer Classic, o Ginetta G4R, largando da pole position, assumiu rapidamente a liderança da corrida, impondo o seu ritmo ao longo dos sete quilómetros do imponente Circuit de Spa-Francorchamps. Contudo, apesar de ser o mais veloz e astuto nas ultrapassagens aos concorrentes mais lentos, o pequeno carro inglês, equipado com um motor Ford-Lotus Twin Cam de 1600 cc, nunca pôde baixar a guarda, já que o Lotus Elan 26R, primorosamente conduzido por Ben Barker e Rory Butcher, manteve-se sempre na perseguição.

Todavia, durante a primeira hora de corrida, até se iniciarem as primeiras trocas de pilotos, os principais perseguidores do Ginetta foram os dois Shelby Cobra de Rüdiger Friedrichs/Charlie Martin e Alexander Kolb/Nico Verdonck, que entre si travaram também uma batalha interessante de acompanhar. Contudo, à medida que a prova avançava, ambos os carros americanos acabaram por perder terreno.

No início do último terço da corrida, Palle Pedersen e Alexander Weiss foram obrigados a cumprir um drive-through, cedendo momentaneamente a liderança ao experiente duo inglês, algo que viriam a recuperar pouco depois. Quando a prova se aproximava do seu desfecho, e quando o Lotus Elan 26R intensificava a pressão sobre o Ginetta, deu-se o momento decisivo: a duas voltas do fim, o motor do carro, que outrora fora conhecido como ‘Comp Elan’, cedeu, para enorme desgosto de Ben Barker e Rory Butcher, que caíram para o terceiro lugar final e segundo da classe H-1965, classe vencida merecidamente pelo duo nórdico.

Num pódio preenchido por carros de três construtores britânicos, o infortúnio de uns foi a felicidade de outros, com o TVR Tuscan V6 de Connor Kay e Ben Caisley a ascender ao segundo lugar, numa prova em que a fiabilidade do carro inglês e a boa estratégia permitiram à dupla britânica escalar nove posições em pista. Este resultado permitiu-lhes alcançar um muito merecido triunfo na classe H-1971, subindo ao pódio na companhia de duas equipas experientes no traçado das Ardenas belgas. O Alfa Romeo GTAm dos francófonos Grégoire Colinet e Guillaume Colinet — um carro que já vencera a sua classe nesta mesma prova em 2022 e que mantém a decoração da revista francesa ‘Paris Match’ — terminou no segundo posto, enquanto o Ford Mustang 302 Boss, tripulado pelo trio belga Emiel de Weerdt, Luc Branckaert e Bjorn Kabergs, foi o terceiro classificado.

A luta pelo quarto lugar absoluto coincidiu com a luta pela vitória na classe H-1976. O Ford Capri RS2600 da família Kuijl – conduzido, neste fim de semana, por Wim, Tim e Dieter -, que partira da segunda posição da grelha, resistiu à forte ofensiva do Porsche 911 RS 3.0 de Cyrille Prever e Michel Mitieus. O terceiro lugar na classe H-1976 foi conquistado pelos portugueses Bruno Duarte e Filipe Jesus, que, ao volante do habitual Porsche 911 RS 3.0, superaram uma corrida exigente tanto para pilotos como para as máquinas.

Ainda no que respeita ao contingente português, merece destaque o excelente quinto lugar na classe H-1971, alcançado pelo Porsche 911 ST preparado pela Garagem João Gomes, com condução partilhada por Piero dal Maso, José Carvalhosa e Guilherme dal Maso — um trio que se volta a afirmar este ano como candidato ao triunfo no “1000km Trophy”. O histórico Porsche 911 ST, conhecido como a “Bomba Verde” ex-Américo Nunes, não viu, porém, a bandeira de xadrez, já que a dupla Manuel Ferrão/Diogo Ferrão optou por abandonar preventivamente devido a um eventual problema na caixa de velocidades.

A classificação do Index of Performance — um dos grandes destaques do Iberian Historic Endurance — atribuiu o cobiçado e exclusivo relógio da marca suíça Cuervo y Sobrinos, símbolo de uma época dourada de prazer, sensações e beleza. O prémio foi conquistado por Palle Pedersen e Alexander Weiss, seguidos por Ross Hyatt e Charlie Hyatt, em Lotus Elan 26R. Piero dal Maso, José Carvalhosa e Guilherme dal Maso completaram o pódio.

O Iberian Historic Endurance regressa à Península Ibérica para a próxima prova, num dos eventos mais aguardados do ano. No histórico Circuito del Jarama, de 30 de maio a 1 de junho, o pelotão da mais prestigiada competição de clássicos do sul da Europa será cabeça de cartaz de mais uma edição do Jarama Classic.