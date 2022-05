Historic Endurance, Pau: François Cazalot o mais rápido na qualificação e portugueses em destaque | AutoSport

No dia em que o coração da pacata cidade francesa de Pau voltou a dar as boas-vindas ao Pau Classic Grand Prix, trinta e nove viaturas de competição clássicas do Historic Endurance fizeram-se ao asfalto do Circuit de Pau-Ville para disputarem a sessão de treinos-livres e a qualificação que antecipa as duas corridas do fim de semana.

No traçado parcialmente desenhado nos Pirinéus-Atlânticos ainda nos anos 1930s, o experiente piloto francês François Cazalot tirou partido de todas as qualidades do seu Lotus Seven, da categoria GTP & SC, para obter uma marca impressionante – 1min33s600 – o que lhe permitirá largar amanhã do primeiro lugar da grelha de partida. Ao seu lado na primeira fila da grelha de partida estará o Ford Escort RS 1600 da dupla Miguel Ferreira/Francisco Carvalho. O duo português mostrou novamente a sua audácia nas curvas e contracurvas do pitoresco circuito de 2,7 quilómetros de extensão, realizando o melhor tempo entre os carros da categoria H-1971.

Num dia em que o contigente nacional esteve em evidência nas ruas de Pau, Vasco Nina foi uma agradável surpresa, efectuando o terceiro melhor “crono” da sessão, sendo o seu Porsche 911 2.8 o mais veloz entre os carros da categoria H-1976, superando Paul Daniels (Porsche 911 2.8 RSR) que irá partir do décimo lugar. O piloto do Porsche 911 2.8 preparado pela Aurora Motorsport irá dividir a segunda linha da grelha de partida com o Lotus Elan da classe H-1971 de Joaquim Soares que, apesar de ser um estreante num circuito traiçoeiro, mostrou-se particularmente à vontade nas ruas de Pau.

O BMW 2800 CS da dupla Domingos Sousa Coutinho/Rui Maia foi outra surpresa na sessão de qualificação, obtendo o terceiro tempo entre os H-1971 e oitavo no cômputo das cinco classes; um resultado que dá sérias esperanças de uma subida ao pódio na estreia de Rui Maia no circuito francês.

O quinto melhor tempo da tarde ficou em posse da dupla João Mira Gomes/Nuno Afoito, cujo Lotus Seven suplantou por escassos 0,141s o carro idêntico do gaulês Savinien Legeleux, num duelo em que também se disputava o segundo tempo mais rápido entre os GTP & SC.



VÁRIOS OUTROS MOTIVOS DE INTERESSE

Damien Kohler, que se inscreveu com o seu Diva F10, mas que vai alinhar com um Lotus Elan, visto que o invulgar “sportscar” britânico não estava operacional para este fim de semana, foi o sétimo mais veloz esta tarde, conseguindo o melhor registo entre os H-1965, com um ligeiro ascendente sobre o japonês Katsu Kobota e o sueco Per-Ake Forsvall, ambos também aos comandos de modelos Elan da marca fundada por Colin Chapman.

Entre os carros da categoria GDS, que este fim de semana estão em número recorde no Historic Endurance, o Austin Mini Cooper S de David Barrere/Philippe Quiriere fez o melhor tempo, o que não é uma surpresa visto que se trata de um carro, que na chuva, na edição 2019, foi um dos mais rápidos em pista. Particularmente confortável nesta pista, Michel Mora (Porsche 911 SWB) fez o segundo tempo, seguido da dupla Simon Hutson/Stephen Monk (Porsche 911 Type 901)

No que respeita ainda à participação lusitana, Paulo Rompante colocou o seu Alfa Romeo Ti Super no quarto posto dos GTP & SC, enquanto que Francisco Freitas, que partilha um Porsche 356 SC com o espanhol Guillermo Vellasco, foi o quinto dos H-1965. Por fim, na Garagem João Gomes, Nuno Nunes, que “trocou” o Porsche 911 2.5 por um SWB, foi o sexto dos GDS, o que lhe permitirá largar três posições à frente de Piero Dal Maso, também ele ao volante de um elegante 911 SWB.

SÁBADO HÁ CORRIDA

Amanhã é com muito entusiasmo e elevadas expectativas que o eclético pelotão do Historic Endurance cumpre a primeira das duas corridas no Circuit de Pau-Ville da competição que encarna dentro e fora de pista o espírito dos três 3C – “No Crashing, No Cheating, No Complaning”. A corrida poderá ser acompanha a partir das 13:30 no Youtube em https://www.youtube.com/watch?v=rhDEX0IkeNs

HORÁRIO (hora local):

Sábado, 21 de Maio

14:45 – 15:30 – Corrida 1

Domingo, 22 de Maio

10:25 – 11:10 – Corrida 2