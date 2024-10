Historic Endurance: Os vencedores da prova do Estoril

O Iberian Historic Endurance, parte do Estoril Classics, ofereceu uma das corridas mais emocionantes do evento, com 45 carros clássicos competindo numa prova de 50 minutos, incluindo uma paragem obrigatória nas boxes.

Paulo Lima começou na liderança, após uma boa largada, mas foi superado por Christian Oldendorff após o Safety Car. Oldendorff manteve a liderança até as paragens nas boxes, mas uma penalização motivou uma queda para o terceiro lugar, permitindo que Lima recuperasse a liderança e vencesse a corrida. Olivier Muitjens, com um Shelby Cobra Daytona, ficou em segundo lugar, à frente de Oldendorff, que ainda fez a volta mais rápida.

Nas diversas classes, o Shelby Cobra Daytona de Muitjens venceu na H-1965, com o AC Cobra de Damien Kohler/“Maverick” em segundo e o Porsche 904/6 de Thorkild Stamp/Michael Holden em terceiro. Na classe H-1971, o Alfa Romeo GTAm de Rafael Cerveira Pinto e Carlos Dias Pedro venceu após a desistência do Chevrolet Corvette de Pedro Bethencourt/Nogueira Pinto. O pódio foi completado pelos Porsches 911 S/T e 911 2.5 ST de pilotos espanhóis. Na classe H-1976, Frederico Brion Sanches e Ricardo Megre venceram, seguidos por Carlos Brízido/João Pina Cardoso e Cláudio Vieira, todos com Porsche 911 3.0 RS.

Na Gentlemen Driver Spirit, João Neves/Francisco Gonçalves lideraram parte da corrida com um Datsun 1200, mas acabaram em segundo, atrás do Porsche 911 SWB de Nuno Nunes e Piero Dal Maso. O pódio foi completado pelo BMW 1800 TiSA de Alberto e Tomaz Velez-Grilo.

Além disso, Paulo Lima e Oldendorff ficaram com os dois primeiros lugares na classe H-GTP&SC, com Carlos Barbot em terceiro. No Index de Performance, Rui Belivacqua e António Magalhães venceram com um Alfa Romeo Giulia Ti Super, após uma troca de caixa de velocidades durante a noite. João Neves/Francisco Gonçalves e os Velez-Grilo completaram o pódio dessa categoria.

O evento encerrou em grande estilo, e a próxima etapa será no Algarve Classic, no Autódromo Internacional do Algarve.

