Henrique Chaves: “olho para o ELMS e o WEC como algo que desejaria” | AutoSport

Henrique Chaves protagonizou este ano uma estreia memorável na GT World Challenge Europe, conquistando títulos num dos mais competitivos campeonatos de GT do mundo. Para 2022 o jovem de Torres Vedras aposta na continuidade, mas não deixa de olhar para novas paragens.

Qual o balanço que fazes desta temporada?

Henrique Chaves: Esta temporada de 2021 foi sem dúvida alguma uma temporada de sucesso. Dois títulos de Campeão, assim como onze pódios em quinze corridas, só posso descrever como incrível. Foi o primeiro ano no GT World Challenge Europe, mas foi uma época cheia de triunfos em que a chave foi a nossa consistência como equipa. Obviamente há espaço para melhorias e certamente os pontos menos bons desta temporada são prioridades para melhorar no futuro.

Qual foi o melhor momento da temporada?

Henrique Chaves: O melhor momento é difícil de escolher. Claramente, a conquista dos dois títulos foi algo indescritível, mas quero enaltecer duas corridas. Uma é as 24 Horas de Spa-Francorchamps, que foi a minha primeira prova de vinte e quatro horas e conseguimos um fantástico terceiro lugar, depois de nos vermos envolvidos em alguns acidentes, conseguimos recuperar e cruzar a meta em terceiro. O outro grande momento foi a última corrida, em Barcelona, em que, depois de estarmos em último quase a sermos dobrados, conseguimos uma recuperação fantástica até segundo para fechar o título global do GT World Challenge Europe. Foi sem dúvida uma corrida de loucos.

Depois desta temporada, que aspecto consideras ter de melhorar para o futuro?

Henrique Chaves: Um dos aspectos onde me irei focar na próxima temporada é no ritmo de corrida. Este ano foi bom, mas sei que há margem para progredir e é, provavelmente, o ponto mais importante nas corridas de endurance.

Quais são os teus planos para 2022?

Henrique Chaves: Para já, não está nada confirmado, mas voltar a correr no GT World Challenge Europe Endurance Cup é algo que tenciono fazer em 2022 e, se puder juntar a este programa mais um campeonato, seria ideal. Poderia ser a Sprint Cup, mas gostava de me focar a 100% no endurance e por isso olho para o ELMS e o WEC como algo que desejaria. Mas vamos ver o que o futuro nos traz.