Henrique Chaves: “o Lamborghini tem uma filosofia bastante distinta do McLaren”

Henrique Chaves realizou a sessão de testes oficial do GT World Challenge Europe, que teve como palco Paul Ricard, tendo realizado o seu primeiro contacto com o Lamborghini Huracán GT3 da Barwell Motorsport. Depois de ter conquistado o ano passado o Campeonato de Pilotos do International GT Open, O jovem piloto de Torres Vedras dá em 2021 um passo em frente na sua carreira, disputando a mais importante competição dedicada a carros de GT da Europa – o GT World Challenge Europe.

Nos últimos dias a categoria teve em Paul Ricard a sua habitual sessão de testes de pré-temporada, o que permitiu a Henrique Chaves realizar o seu primeiro contacto com a sua montada deste ano, assim como a sua nova equipa.

Ao longo das duas jornadas de trabalho, o português ambientou-se ao super-desportivo da marca italiana, encontrando algumas diferenças profundas relativamente ao seu anterior carro, mas mostra-se agradado com a progressão que demonstrou. “Foram dois excelentes dias de trabalho. Rodámos muito e isso foi muito importante, dado que o Lamborghini tem uma filosofia bastante distinta da do McLaren, exigindo uma pilotagem menos agressiva. Estou a adaptar-me bem ao Huracán, mas tenho ainda de aprender alguns truques. Estou seguro de que vamos melhorar muito, ainda”, sublinhou Henrique Chaves.

Apesar do seu desconhecimento da máquina transalpina, e de os tempos dos testes serem pouco representativos, o Lamborghini dividido pelo português, Miguel Ramos e Adrian Amstutz foi o mais rápido entre todos os carros de Sant’Agata Bolognese, o que, ainda assim, mostra que toda a equipa está a trabalhar no sentido correcto.

Henrique Chaves está já focado na primeira prova da época, deixando transparecer alguma confiança, muito embora existe ainda margem de progressão. “A Barwell Motorsport é muito profissional e foi determinante para que estejamos a realizar uma boa adaptação ao Lamborghini. Penso que tanto o Miguel como o Adrian estão também a progredir rapidamente, o que me deixa confiante. Temos ainda a possibilidade de evoluir e será com isto em mente que vamos preparar a primeira prova da temporada”, concluiu o português.

O primeiro evento da temporada deste ano do GT World Challenge European – Endurance Cup será realizada no próximo dia 18 de Abril no histórico Autodromo Nazionale di Monza.