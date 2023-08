Henrique Chaves no GT World Challenge Europe em Hockenheim | AutoSport

Henrique Chaves participa no próximo fim-de-semana na sétima ronda do GT World Challenge Europe de 2023, que se realiza em Hockenheim, e está decidido em voltar às vitórias e reforçar as suas aspirações ao título.

O português tem vindo a realizar uma temporada notável, mostrando rapidez e consistência, o que tem vindo a ser determinante para os resultados da equipa, que está na luta pelo ceptro de pilotos na categoria Bronze da mais importante competição dedicada a carros de GT da Europa.

No próximo fim-de-semana, Henrique Chaves enfrenta o seu segundo evento da Sprint Cup, depois de ter dominado completamente o primeiro, quando conquistou uma pole-position e duas vitórias na companhia de Miguel Ramos, o seu colega de equipa aos comandos do McLaren 720S GT3 da Garage 59,.

O português está apostado em repetir o sucesso no circuito alemão e reforçar a sua candidatura ao título. “Temos vindo a ser muito competitivos em pista, mas nem sempre tivemos a sorte pelo nosso lado. Em Misano estivemos muito fortes e conseguimos concretizar o nosso potencial. O nosso objectivo para Hockenheim é voltar a ter um fim-de-semana quase perfeito, conquistar a pole-position e triunfar nas duas corridas para marcar muitos pontos para o campeonato. No entanto, sabemos que temos de trabalhar afincadamente, dado que a concorrência é muito forte e os nossos adversários na luta pelo título vão também dar o máximo”, afirmou Henrique Chaves.

O jovem de Torres Vedras está, portanto, consciente de que terá de dar o máximo desde o primeiro momento para poder estar na luta pelos triunfos da classe Bronze. “Os nossos adversários, para além de numerosos, são muito fortes e, para podermos chegar aos nossos objectivos, tudo tem de estar perfeito. Teremos de ver se há alguma alteração ao BoP, mas penso que poderemos ter um carro competitivo em Hockenheim, mas para isso teremos de trabalhar bem nas afinações e ter boas estratégias tanto nas qualificações como nas corridas, uma vez que, com mais de quarenta carros em pista, o tráfego será de grande importância. Mas vamos dar o máximo para vencer em cada uma das corridas”, concluiu Henrique Chaves.

O programa oficial da ronda de Hockenheim do GT World Challenge Europe tem o seu início na sexta-feira com uma sessão de treinos-livres e a Pré-Qualificação. No sábado realiza-se a primeira qualificação (8h50) e a primeira corrida (13h00), um esquema que se repete no domingo, mas com a qualificação às 8h55 e a prova de sessenta minutos às 13h35.