Henrique Chaves no Asian Le Mans Series | AutoSport

Henrique Chaves dá início no próximo fim-de-semana à sua temporada com as primeiras rondas do Asian Le Mans Series, enfrentando no Dubai um evento de muitas novidades.

O piloto de Torres Vedras defende este ano as cores da TF Sport nas provas continentais do ACO – as Asian Le Mans Series e European Le Mans Series – dividindo um dos Aston Martin Vantage AMR GT3 da equipa com Jonathan Adam, piloto oficial da marca britânica, e John Hartshorne.

O certame asiático tem o seu início no próximo fim-de-semana no Autódromo do Dubai, onde se realizam as duas primeiras corridas da época, a primeira no sábado e a segunda no domingo.

Para Henrique Chaves este início da competição representa inúmeras novidades e incógnitas, uma vez que não conhece o circuito, é a primeira prova com o Aston Martin Vantage AMR GT3, com a TF Sport e com os seus colegas de equipas.

Ainda assim, o jovem português mostra-se confiante e optimista. “Vai ser tudo novo, portanto, será um desafio adaptar-me. No entanto, vamos ter algumas sessões de treinos que serão determinantes para que possa encontrar uma forma de me ambientar o mais rapidamente possível. Para além disso, tenho como colega de equipa o Jonny (Adam) que conhece muito bem o carro e vem de um pódio nas 24 Horas de Daytona. Ele é muito rápido e vou trabalhar para aprender o máximo com ele. A equipa também conhece também o Aston Martin, o que será igualmente muito importante”, apontou Henrique Chaves.

As novidades são muitas, mas o piloto de Torres Vedras está determinado e empenhado para que possa mostrar o tipo de performances que tem assinado no mundo dos GT. “São muitas as novidades, mas o objectivo passa sempre por rodar entre lugares da frente. A TF Sport é muito competente e estou certo de que vamos ter um carro competitivo. Vamos trabalhar afincadamente e tentar evoluir o mais rapidamente possível para que possamos ter bons resultados, muito embora saibamos que teremos adversários fortes e numerosos”, concluiu o Campeão do International GT Open 2020 e do GT World Challenge Europe Pro-Am 2021.

O programa oficial da ronda dupla do Dubai da Asian Le Mans Series terá o seu início na próxima sexta-feira, com os treinos-livres, seguindo-se no sábado com a qualificação (5h30) e a corrida de quatro horas (12h30). No domingo será realizada a segunda prova, que tem o seu início previsto para as 13h30. Ambas as corridas podem ser seguidas em directo através do canal de Youtube da competição.

Asian Le Mans Series 2022 – Calendário

12/02 4 Horas do Dubai

13/02 4 Horas do Dubai

19/02 4 Horas de Abu Dhabi

20/02 4 Horas de Abu Dhabi

European Le Mans Series 2022 – Calendário

17/04 4 Horas de Le Castelet

15/05 4 Horas de Imola

03/07 4 Horas de Hungaroring

28/08 4 Horas de Barcelona

25/09 4 Horas de Spa-Francorchamps

16/10 4 Horas de Portimão