Henrique Chaves estreia-se como piloto oficial da Aston Martin: “um desejo claro, vencer!”

Henrique Chaves disputa no próximo fim-de-semana a primeira ronda da Endurance Cup do GT World Challenge Europe de 2024, esperando ter um bom início de temporada que terá como cenário o Circuit Paul Ricard, França.

A temporada de 2024 apresenta ao português um conjunto de novidades – é o seu primeiro ano como ‘Factory Driver’ da Aston Martin, estreia-se aos comandos do novíssimo Aston Martin Vantage GT3 e debuta com a Walkenhorst Motorsport, uma ‘Partner Team’ do construtor britânico.

Apesar de todas as novas experiências que irá protagonizar no circuito francês, Henrique Chaves está confiante e pretende estar na luta pelas posições cimeiras da classificação. “Vamos para Paul Ricard com um desejo claro – vencer! No entanto, sabemos que os nossos adversários são muito fortes e, tal como nós, estão em pista para ganhar. É bom estar de regresso às corridas, depois de seis meses de defeso, e este será um fim-de-semana muito especial para mim, uma vez que é a minha estreia oficial como ‘Factory Driver’ da Aston Martin”, afirmou o piloto de Torres Novas.

Henrique Chaves estará aos comandos de um dos mais recentes Aston Martin Vantage GT3 da Walkenhorst Motorsport, que dividirá com David Pittard e Ross Gunn, também ambos ‘Factory Drivers’ da Aston Martin, estando seguro de que tem à sua volta as condições necessárias para ser competitivo. “Vamos ter de dar o nosso melhor e trabalhar desde o primeiro momento em que estivermos em pista, mas penso que temos os ingredientes para estarmos na luta. A equipa é muito profissional e competente e os meus colegas de equipa rápidos e consistentes. O carro tem um potencial enorme e é seguro de que será muito competitivo. Vamos à luta com muita determinação”, concluiu o português.

O programa oficial da prova de Paul Ricard do GT World Challenge Europe terá o seu início no sábado com as sessões de treinos-livres e a Pré-Qualificação. No domingo disputam-se a Qualificação (8h45) e a corrida de três horas (14h00), podendo ambas ser seguidas em directo no website oficial da competição.