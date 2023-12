Henrique Chaves confirmado como piloto de fábrica da Aston Martin | AutoSport

A Aston Martin revelou o alinhamento de pilotos de fábrica para a temporada de 2024, num compromisso maior da marca britânica nas categorias Hypercar, GT3 e GT4 e com a confirmação que o piloto português Henrique Chaves faz parte desta lista.

Chaves torna-se assim piloto de fábrica da Aston Martin Racing, com Mattia Drudi e David Pittard também como os novos membros da equipa e juntando-se Jonny Adam, Ross Gunn, Valentin Hasse Clot, Marco Sorensen, Nicki Thiim e Darren Turner.

Henrique Chaves fez da equipa TF Sport no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA na classe GTE Am com a Aston Martin em 2022, ao lado de Sorensen e Ben Keating, juntando-se a partir da segunda ronda do calendário e vencendo à classe em Le Mans, além de ajudar os seus companheiros a alcançarem o título mundial. Em 2023 o piloto luso fez parceria com Miguel Ramos aos comandos do McLaren da equipa Garage 59 no GT World Challenge Europe.

“Ter a oportunidade de representar esta marca icónica como piloto de fábrica significa tudo para mim”, disse Chaves em comunicado da Aston Martin Racing,

Adam Carter, responsável da Aston Martin para a resistência, afirmou que: “Enquanto nos preparamos para embarcar numa nova era para a Aston Martin nas corridas de resistência, com o advento de novas evoluções das nossas plataformas Aston Martin Vantage GT3 e GT4 e, claro, o programa Valkyrie Hypercar, que se tornará uma referência em 2025, reunimos um alinhamento de pilotos de fábrica ultra-competitivos. Este grupo de pilotos sabe como vencer e é perito em extrair cada grama de desempenho de um carro GT, ao mesmo tempo que aproveita as capacidades da resistência para vencer”.

Foto: JB Photopress/José Bispo