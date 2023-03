Henrique Chaves confirma época no GT World Challenge Europe | AutoSport

Henrique Chaves estará de regresso ao GT World Challenge Europe com um programa a tempo inteiro nesta competição e tendo como objetivo lutar pelo título.

O campeonato promovido pelo SRO Group não é desconhecido do português, que em 2021 conquistou o ceptro Pro-Am, tendo como companheiro de equipa Miguel Ramos, que voltará a fazer equipa consigo este ano. Para além de Ramos, nas provas da Endurance Cup, Henrique Chaves será acompanhado por Louis Prette aos comandos de um McLaren 720S GT3 da Garage 59, o que garante um trio de pilotos competitivo para a classe Bronze Cup.

Com uma época que passará pela Sprint Cup e a Endurance Cup, o jovem de Torres Vedras terá oito provas pela frente, uma das quais as míticas 24 Horas de Spa-Francorchamps, a mais importante prova dedicada a GT’s do mundo. “Estou muito satisfeito por voltar ao GT World Challenge é um campeonato que conheço bem e onde estão alguns dos melhores pilotos de GT do mundo, portanto, é um excelente palco para me mostrar. Para além disso, tem Spa, uma das corridas mais importantes do globo, onde me posso bater com adversários muito fortes. Estou muito entusiasmado e desejoso de começar a temporada”, frisou Henrique Chaves.

Os objetivos para a época são claros e passam por vencer os três títulos em contenção – o da Endurance Cup, o da Sprint Cup e o do GT World Challenge, que é a soma dos dois. “Já conquistámos todos os ceptros, excepto o da Endurance Cup, por isso queremos resolver isso e repetir os restantes. Temos uma boa equipa, um carro competitivo e acredito que temos pilotos fortes, portanto, possuímos todos os ingredientes para podermos alcançar os nossos desideratos. Sabemos que teremos adversários duríssimos, mas isso só dá mais valor às conquistas. Vamos trabalhar para podermos chegar ao fim do ano com motivos para celebrar”, concluiu Henrique Chaves.

A temporada do GT World Challenge tem o seu início em Monza nos dias 21 a 23 de abril, estendendo-se ao longo de oito eventos, com a temporada a terminar em Barcelona a 1 de outubro. As 24 Horas de Spa-Francorchamps realizam-se a 2 de julho.