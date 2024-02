Henrique Chaves compete no GT World Challenge Europe Endurance Cup | AutoSport

Naquele que é a sua primeira temporada como piloto de fábrica da Aston Martin, Henrique Chaves já tem o programa definido para este ano, voltando a uma competição que conhece bem.

A Aston Martin definiu o programa de Henrique Chaves como seu piloto de fábrica, participando o piloto luso no GT World Challenge Europe Endurance Cup.

Depois de ter mostrado um desempenho alto nas últimas temporadas, Chaves teve como recompensa um contrato com a prestigiante marca inglesa, entrando numa nova fase da sua carreira. Um dos palcos em que evidenciou o seu valor foi o GT World Challenge Europe, uma das competições dedicadas a GT mais importantes do globo, voltando em 2024 para defender as cores do construtor de Gaydon.

Henrique Chaves estará aos comandos de um Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo da Walkenhorst Motorsport, equipa que se estreia este ano com o carro britânico e que já venceu as 24 Horas de Spa.

“É um campeonato que conheço e é muito competitivo, é onde estão os melhores pilotos de GT do mundo. É tudo novo, a equipa estará pela primeira vez com a Aston Martin e para mim haverá também muitas novidades, mas vamos tentar aprender o máximo possível no teste oficial de Paul Ricard e, depois, ao longo do ano”, afirmou Henrique Chaves.

O piloto português terá como colegas de equipa David Pittard e Ross Gunn, também eles pilotos de fábrica da Aston Martin, o que garante um trio de pilotos muito competitivo, estando Henrique Chaves determinado em se bater pelos triunfos à geral. “O objetivo passa por lutar por vitórias, este ano celebra-se o centenário das 24 Horas de Spa e claro que vencer esta prova é algo a que aspiramos. Já venci as 24 Horas de Le Mans (n.d.r.: na classe GTE Am) e triunfar em Spa é um dos grandes objetivos da minha carreira. Vou fazer equipa com o David e com o Ross, o que nos garante um trio de pilotos muito competitivo. Agora é fazer o nosso trabalho para que, quando tivermos a oportunidade de lutarmos pelas vitórias podermos aproveitar”, concluiu o jovem luso.

A temporada do GT World Challenge Europe Endurance Cup tem cinco etapas e terá o seu início em Paul Ricard, a 7 de abril, estendendo-se até 23 de novembro, quando se realiza a prova de Jidá, Arábia Saudita. As 24 Horas de Spa realizam-se entre os dias 26 e 30 de junho. Henrique Chaves entra em pista 5 e 6 de março para tomar parte na sessão de testes oficiais, em Paul Ricard.