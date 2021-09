Gustavo Moura Jr. quer voos mais altos na velocidade | AutoSport

O jovem Gustavo Moura Jr., que nesta época de estreia na KIA GT Cup tem conquistado um conjunto de resultados relevantes na classe Júnior, ao assegurar lugares no pódio em todas as corridas, prepara-se para voos mais alto na velocidade e é já um dado adquirido que não irá repetir a mesma competição em 2022: “Quando iniciei a presente temporada, e embora a tivesse preparado bem, não imaginaria que pudesse estar a um nível tão elevado, mas a realidade é que fui evoluindo de forma bastante positiva desde a primeira corrida, em Portimão, somando logo dois segundos lugares. Com tão pouco tempo de competição, nunca ousara pensar em conseguir tantos pódios… como os amealhados até agora”, confessa o jovem piloto de Paços de Ferreira.

Na terceira jornada da KIA GT Cup, em Braga, no passado fim de semana, mesmo não se apresentando a 100 por cento em termos físicos, devido a indisposição resultante dos efeitos da 2ª dose da vacina da covid-19 (“embora o sábado tivesse sido o dia pior de indisposição, chegando mesmo a vomitar, no domingo ainda sentia um grande mau estar…”, explicou o piloto do Picanto número 24), Gustavo Moura Jr. confirmou ser uma promessa em ascensão no panorama das corridas de velocidade.

“O balanço das duas corridas de Braga, e apesar das circunstâncias, foi muito bom, porque estive sempre entre os mais rápidos, o que reflete a minha trajetória de evolução desde o início do ano. Em pista, analiso cada vez melhor o que se passa à minha volta e esse é um dos aspetos cruciais para decidir, por exemplo, qual será o momento certo para ultrapassar um adversário. Claro que há uma aprendizagem constante nas corridas, mas estou satisfeito e orgulhoso do caminho percorrida até agora”.

Aos 17 anos, o futuro deste jovem piloto aponta, em 2022, para voos mais altos na velocidade, até porque não esconde que gostaria de ver um sonho tornado realidade… “O que eu adorava era, um dia,fazer dupla com o meu pai [Gustavo Moura]. Gostava muito, é um sonho eaté já pensei no campeonato que ele está a disputar, o Supercars Endurance. Nunca se sabe o que pode vir a acontecer. De qualquer modo, não está previsto que no próximo ano eu continue na KIA GT Cup”, concluiu Gustavo Moura Jr.