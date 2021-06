Gustavo Moura é o primeiro privado com um Hyundai Elantra N TCR | AutoSport

Gustavo Moura adquiriu o novo Elantra N TCR à Hyundai Motorsport e vai estreá-lo no próximo fim de semana (5/6 junho), na jornada de abertura dos Supercars Endurance, no circuito espanhol de Jarama, sendo o primeiro privado a dispor da nova “arma” do construtor coreano para a categoria TCR.

O piloto de Paços de Ferreira, que recebeu o Elantra com o chassis nº 10 há cerca de um mês, já testou em Portimão e em Braga, procurando adaptar-se o melhor possível a uma nova realidade. As primeiras impressões têm sido positivas…

“Estou a gostar bastante! É uma evolução e há muitas diferenças face ao Audi que eu tive. Aliás, eu direi que para as equipas privadas começa a ser difícil trabalhar num carro como este, porque há muitas afinações distintas. Temos vindo a trabalhar no ‘set up’ e acreditamos que este Hyundai possa ser mais rápido que o meu carro anterior”, referiu Gustavo Moura.

Moura esteve parado em 2020, depois de ter negociado o seu Audi RS 3 LMS para Inglaterra, e na hora de equacionar a aquisição de um novo carro para dar continuidade à sua carreira na classe TCR, optou pelo mais novo dos Hyundai que já se estreou esta época a vencer no TCR Europa.

“Quando surgiu a oportunidade e falei com a Hyundai Motorsport, propuseram-me a compra de um i30, mas eu recusei logo essa possibilidade e insisti no novo Elantra, tendo sido o primeiro privado a conseguir adquiri-lo. Estou muito animado e expectante…”.

O Hyundai Elantra N TCR da equipa GC24 Motorsport vai ser assistido pela P&B Racing ao longo da temporada dos Supercars Endurance, competição que junta veículos das categorias GT4 e TCR e cujo calendário de cinco jornadas (cada uma com duas corridas de 45 minutos) tem, para já, confirmados os circuitos de Jarama (5/6 junho), Estoril (10/11 julho), Valência (25/26 setembro) e Jerez de La Frontera (6/7 novembro).