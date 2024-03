Guilherme Oliveira prossegue carreira no GT World Challenge Europe Endurance Cup

Guilherme Oliveira vai estrear-se em 2024 num dos mais competitivos campeonatos de máquinas GT, aos comandos de um Porsche 911 GT3 R. Com apenas 19 anos, Guilherme Oliveira vai competir no GT World Challenge Europe Endurance Cup, com a equipa Dinamic GT, acompanhado por Philipp Sager e Marvin Dienst. Trata-se de uma equipa que tem como objetivo, discutir os primeiros lugares da categoria com o Porsche 911 GT3 R.

Depois do karting, da Fórmula 4 e dos protótipos de Le Mans, Guilherme Oliveira vai prosseguir a sua carreira no GT World Challenge Europe Endurance Cup. É neste ambiente ultracompetitivo que o jovem piloto vai representar a equipa italiana Dinamic GT, partilhando o novo Porsche 911 GT3 R com Philipp Sager, o dono da equipa, e com o ex-piloto do DTM, Marvin Dienst. O calendário do GT World Challenge Endurance Cup passa por algumas das mais emblemáticas pistas do mundo, como Paul Ricard, Spa-Francorchamps (nas famosas 24 Horas de Spa), Nürburgring, Monza e a estreia em Jidá, o circuito que recebe o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1.

Vice-campeão da ELMS em 2022, Guilherme Oliveira já esteve em testes com o Porsche da Dinamic GT em Misano, Nürburgring e Hockeinheim, mostrando-se muito motivado para esta nova fase da sua carreira. “Estar num campeonato tão importante como o GT World Challenge é uma grande oportunidade para um piloto jovem como eu. A Dinamic GT é uma equipa muito profissional e competitiva, e o Porsche também tem um grande potencial. Felizmente, tinha algumas referências anteriores devido às duas provas do WEC que fiz com o Porsche 911 RSR, por isso já sabia que a pilotagem seria completamente diferente da de um LMP3. O carro tem um estilo muito particular, mas estou numa estrutura forte, com companheiros de equipa competitivos, penso que temos todas as condições para lutar pelas primeiras posições na classe Bronze”, afirmou Guilherme Oliveira.

A época arranca já no próximo fim de semana, em Paul Ricard, e depois prossegue com uma das provas mais emblemáticas da competição e da época de Guilherme Oliveira, as 24 Horas Spa: “É a edição dos 100 anos das 24 Horas de Spa e será muito especial estar nessa corrida. Depois de Indianápolis e Daytona, é mais uma daquelas pistas e corridas de sonho que posso ‘riscar’ da minha lista. Acima de tudo, quero fazer um trabalho profissional com a equipa para começarmos bem já em Paul Ricard”, concluiu o piloto de Vila Nova de Gaia.

O Fanatec GT World Challenge Endurance Cup arranca com uma espetacular lista de 55 carros em Paul Ricard. Guilherme Oliveira estará ao volante do Porsche com o número 54 nas portas.