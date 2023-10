Guilherme Oliveira estreou-se no ADAC Prototype Cup com um pódio | AutoSport

Guilherme Oliveira estreou-se no campeonato alemão de protótipos, o ADAC Prototype Cup, no Nürburgring no passado fim de semana com um pódio e primeiro lugar entre os concorrentes da categoria Júnior, terminando esta experiência com uma boa recuperação na corrida 2, alcançando o sétimo posto da classificação geral.

O jovem piloto de Vila Nova de Gaia participou na última prova do ADAC Prototype Cup ao volante do Ligier da equipa MRS-GT Racing tendo como companheiro de equipa o alemão Jan Marschalkowski, depois de ter sido convidado pela formação germânica após as excelentes indicações nas 24 Horas de Daytona, primeira prova do campeonato da IMSA em janeiro passado, uma estreia em bom nível de Guilherme Oliveira, que competiu na altura com o LMP3 da mesma equipa alemã.

Foi mais um novo desafio este ano para Guilherme Oliveira, que pela primeira vez pilotou no Nürburgring. O piloto luso esteve a cargo do primeiro turno de condução na corrida 1 do fim de semana do ADAC Prototype Cup, tendo que defender o terceiro posto dos ataques de Nigel Moore até entregar o Ligier ao seu companheiro de equipa após a paragem obrigatória nas boxes. Moore, no entanto, entrou mais cedo para a sua paragem, o que acabou por o colocar à frente do companheiro de equipa de Oliveira, Jan Marschalkowski. Ainda assim, o piloto alemão atacou o adversário à sua frente e quando o protótipo que liderou durante grande parte da corrida não conseguiu acompanhar o ritmo dos da frente e perdeu várias posições, o companheiro de equipa do luso voltou a ocupar o terceiro posto, mantendo-o até final, apesar de uma penalização de 5 segundos. Ficou assegurado o pódio na corrida de estreia de Guilherme Oliveira e o triunfo entre a categoria Júnior.

Na segunda corrida, realizada no domingo, Marschalkowski foi o piloto que inicialmente esteve ao volante do Ligier. Com um de Safety Car que atrasou o período de paragem obrigatória, a MRS-GT Racing decidiu de entrar antes dos adversários diretos, numa altura em que o piloto alemão seguia na terceira posição. No regresso à pista, Guilherme Oliveira estava na oitava posição. Com 20 minutos em modo de ataque, o piloto português alcançou o quinto lugar da classificação no final da corrida e a volta mais rápida, com 1:52.533s. No entanto, após a corrida foi aplicada a penalização de 5 segundos ao carro de Oliveira, possivelmente pela manobra de ultrapassagem de Marschalkowski quando alcançou o terceiro posto, caindo a dupla para o sétimo lugar.

Guilherme Oliveira deixou uma imagem muito forte na sua estreia no ADAC Prototype Cup, com um desempenho de alto nível, novamente com a equipa alemã com que tinha liderado o pelotão dos LMP3 em Daytona, no início deste ano.

Foto: Gruppe C Photography/ADAC Motorsport