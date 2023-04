Guilherme Oliveira estreia-se no Michelin Le Mans Cup com pódio | AutoSport

Na prova de estreia no Michelin Le Mans Cup, Guilherme Oliveira e o seu companheiro de equipa Hugo Delacour conquistou o segundo lugar entre a classe LMP3, no Circuito Barcelona-Catalunha.

Depois de ter lutado pelo título europeu da mesma classe em 2022, Oliveira deu um novo passo na sua carreira – depois de se estrear este ano nas 24 Horas de Daytona e numa prova do Campeonato do Mundo de Resistência, as 6 Horas de Portimão – e integra o pelotão de 42 carros do Michelin Le Mans Cup, voltando a demonstrar o seu talento numa das ‘portas de entrada’ das 24 Horas de Le Mans.

Dividindo os comandos do carro com Hugo Delacour, piloto que tinha qualificado o Ligier no 3.º lugar, Guilherme Oliveira foi sempre um dos pilotos mais rápidos em pista no seu turno de condução. Ao ponto de ter chegado à fase decisiva da corrida, nos últimos 20 minutos, a pressionar o líder da corrida, o Ligier #16 da equipa Virage. Contudo, as dobragens aos pilotos mais atrasados acabaram impedir um derradeiro ataque de Guilherme Oliveira à vitória, embora o 2.º lugar numa prova com 42 equipas, 30 delas na categoria LMP3, acabe por ser mais um resultado de relevo na carreira do jovem piloto de Vila Nova de Gaia.

“Foi uma corrida de loucos, com muito tráfego em pista! Nunca tive de ultrapassar tantos GT e LMP3 durante uma corrida, o que acabou por desgastar em demasia os pneus para a fase final. O Hugo fez um excelente trabalho, tanto na qualificação como na corrida, por isso penso que ambos podemos estar orgulhosos com o excelente resultado e pelo desenvolvimento que fizemos até aqui”, concluiu Guilherme Oliveira.

A ronda de abertura desta competição foi interrompida cinco vezes pelo Safety Car, com vitória para a Team Virage e o triunfo nos GT3 coube ao Aston Martin Vantage #10 da Racing Spirit of Leman, com três fabricantes diferentes no pódio.