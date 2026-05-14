Guilherme Oliveira estreia-se nas 24 Horas de Nürburgring e é candidato à vitória

Guilherme Oliveira prepara-se para um dos momentos mais importantes da sua carreira, ao estrear-se este fim de semana nas 24 Horas de Nürburgring. O piloto, que é o único português em prova, compete pela primeira vez no icónico “Inferno Verde”, uma das mais exigentes e prestigiadas corridas de resistência do automobilismo mundial, e fá-lo fortemente motivado, após conquistar a sua primeira vitória no GT World Challenge Europe.

A edição de 2026 promete ser memorável, com a maior grelha da última década, totalizando 161 carros. Entre os participantes estará o quatro vezes campeão do mundo de F1, Max Verstappen, e são esperados mais de 400 mil espectadores para este grande evento.

Guilherme Oliveira estará ao volante de um Mercedes-AMG GT4 da PROsport Racing, competindo na classe SP10. Terá como colegas de equipa Yannik Himmels (Alemanha), Lluc Ibañez (Espanha) e Jörg Viebahn (Alemanha).

Para Guilherme Oliveira, esta participação representa um marco particularmente simbólico no seu percurso internacional no endurance, depois de já ter competido nas 24 Horas de Daytona e nas 24 Horas de Spa-Francorchamps.

“É um sonho poder disputar mais uma corrida de 24 horas. Já tenho Daytona e Spa no currículo; depois desta, ficará a faltar apenas Le Mans. É sempre muito especial competir nas provas mais emblemáticas do endurance mundial e, naturalmente, estou muito feliz por poder viver esta experiência”, afirma o piloto de Vila Nova de Gaia.

Conhecida como “Inferno Verde”, a combinação entre o circuito GP de Nürburgring e o Nordschleife apresenta mais de 25 quilómetros por volta, num traçado extremamente técnico, imprevisível e desafiante, onde o tráfego intenso, as diferenças de andamento entre categorias e as constantes mudanças climatéricas tornam a gestão da corrida decisiva.

“Esta pista é uma loucura total. Aqui, mais do que pensar imediatamente no resultado, o principal objetivo passa por sobreviver, evitar erros e manter sempre um nível de concentração muito elevado. Sabemos que os azares podem acontecer e que a chuva pode mudar tudo de um momento para o outro”, explica.

Apesar da competitividade da classe SP10, reservada a carros preparados de acordo com os regulamentos da categoria GT4, Guilherme mostra-se confiante no potencial do conjunto da PROsport Racing.

“Temos um line-up muito sólido, uma equipa experiente e um carro competitivo. Apesar de ser um GT4, o nível de dificuldade continua a ser enorme e esta prova será também muito importante para ganhar experiência nesta pista, pensando no futuro e numa passagem para GT3.”

A estreia no icónico “Inferno Verde” acontece num momento particularmente positivo para o jovem piloto português. Há apenas duas semanas, Guilherme Oliveira conquistou a sua primeira vitória no GT World Challenge Europe, na categoria Silver da Sprint Cup, em Brands Hatch, somando ainda um segundo lugar na ronda inglesa ao volante do McLaren 720S GT3 Evo da Optimum Motorsport. Os dois resultados colocaram-no no top-4 do campeonato e reforçaram o estatuto do português como um dos jovens talentos em ascensão no panorama internacional dos GT.

A edição de 2026 das 24 Horas de Nürburgring promete entrar para a história. Com 161 carros inscritos – a maior grelha da última década – e mais de 400 mil espectadores esperados ao longo do fim de semana, Nürburgring volta a afirmar-se como uma das mais importantes provas do automobilismo mundial. A estreia de Max Verstappen acrescenta ainda maior mediatismo a uma prova já de si lendária.

A ação em pista arranca hoje (quinta-feira), com duas sessões de qualificação. A partida para as 24 Horas de Nürburgring está marcada para sábado, às 16h00 de Portugal.