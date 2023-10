Guilherme Oliveira e o pódio no Prototype Cup: “um prémio pela confiança e a aposta da MRS” | AutoSport

Guilherme Oliveira estreou-se no fim de semana no ADAC Prototype Cup, ao volante do Ligier LMP3 da MRS-GT Racing com um pódio na primeira corrida no Nürburgring, e a volta mais rápida na segunda corrida, considerando o jovem piloto que foi um prémio pela confiança depositada em si pela equipa alemã.

A relação entre Oliveira e a MRS-GT vem desde a primeira prova da temporada do WeatherTech Sportscar Championship da IMSA, as 24 Horas de Daytona, onde o luso teve um bom desempenho, chegando a liderar a classe LMP3, apesar dos problemas no protótipo que obrigaram ao abandono da corrida.

No passado fim de semana, depois de se qualificar no quinto lugar da grelha de partida, estreou-se tanto na competição como no traçado alemão com o terceiro lugar final, sendo o mais rápido em pista na segunda corrida e alcançando o sétimo posto da classificação.

“Foi mais um fim de semana de descobertas, num circuito e num campeonato que eu não conhecia, mas onde tentei sempre ajudar a equipa”, afirmou o vice-campeão do ELMS em 2022. “A principal dificuldade que senti no Nürburgring foi a impossibilidade de rodar muito próximo do carro da frente, devido ao elevado downforce, o que torna as ultrapassagens praticamente impossíveis nos LMP3. Nestas condições a qualificação torna-se ainda mais importante, mas tivemos algum azar com a chuva e o momento em que fizemos o nosso tempo, por isso não deu para sair mais à frente. A primeira corrida foi bastante positiva e o pódio é um prémio pela confiança e a aposta da MRS”, concluiu Guilherme Oliveira, que este ano já se estreou no WEC, no IMSA em Daytona, regressando ao campeonato norte-americano para a prova em Indianápolis.