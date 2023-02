Guilherme Oliveira: Daytona foi uma experiência “de muita aprendizagem” | AutoSport

“Foi tudo à última da hora”, garantiu Guilherme Oliveira, o jovem piloto português que se estreou em Daytona este ano, conseguindo mostrar um bom andamento. Competindo no Ligier da MRS GT-Racing na classe LMP3, Oliveira foi o responsável por qualificar a equipa alemã – uma estrutura sem experiência anterior na prova de resistência norte-americana – em quarto da sua classe no ‘Roar before the Rolex’ e foi também o jovem piloto de Vila Nova de Gaia que levou o carro até ao primeiro posto no início do seu segundo turno de condução, algo que alimentou o sonho de um pódio em Daytona. No entanto, o carro sofreu um princípio de incêndio e não restou outra opção que não fosse desistir da corrida.

“Foi algo muito espontâneo”, disse Guilherme Oliveira em exclusivo ao AutoSport sobre a oportunidade em competir numa das maiores provas de automobilismo do Mundo. “A equipa estava à procura de pilotos e a minha equipa de ‘management’ viu que havia ali uma oportunidade e recomendou-me”.

Considerando que competir nas 24 Horas de Daytona é “algo mágico”, Oliveira salientou o “voto de confiança” da estrutura alemã em aceitá-lo como piloto para esta prova, numa pista “icónica” que tornou “tudo muito especial”, asseverou o jovem piloto.

Envolvido numa equipa com pouca experiência com protótipos – têm competido na Porsche Carrera Cup alemã, ADAC GT Masters e nas 24H Series, por exemplo – Guilherme Oliveira tornou-se o piloto por qual a equipa se guiou, visto ter sido “o único piloto que já conhecia o carro do passado”. O luso tentou “criar o melhor ‘set up’, mas “foi muito complicado porque a equipa não tinha experiência e foi uma preparação maluca para pôr o carro a funcionar”. O jovem considera ser “sempre bom ser o líder da equipa, é sinal que têm confiança e no fundo fui a referência para toda a gente dentro da equipa durante estas duas semanas. É uma sensação muito boa saber que tive de desenvolver o carro”.

A diferença da estrutura alemã para outras equipas da mesma classe passava ainda pelo facto “de serem apenas quatro mecânicos a trabalhar no carro, quando os outros tinham possivelmente 10 ou 12”. Para poder chegar a competir, Oliveira teve “pôr as mãos à obra” durante a semana entre o ‘Roar’ e a corrida, ajudando os mecânicos da equipa para conseguirem ter o carro pronto para a prova de 24 horas. “Foi uma experiência completamente diferente daquela que estava à espera, de muita aprendizagem”, disse o piloto luso.

“Longe de estar um carro rápido”, Oliveira conseguiu mascarar esses problemas e “durante a qualificação a equipa ficou contente com o ritmo, porque consegui uma volta muito sólida e ficamos a apenas três décimas”. Todos tiveram de aprender “a viver com isso”, acrescentou o jovem piloto “porque houve zero tempo para preparar a corrida, por isso chegar e desenvolver a configuração em 20 voltas é uma situação quase impossível”. O facto de não conseguir ter um carro tão rápido quanto os adversários foi “uma motivação extra”, precisando de “dar mais de mim”. Oliveira acredita que com um “pouco mais tempo em pista, uma sessão ou duas para desenvolver algumas coisas, a qualificação teria sido bem diferente e a pole teria sido alcançável”. Mas “assim são as corridas e nem sempre tudo é perfeito, temos de lidar com isso”.

Na ainda curta carreira de Guilherme Oliveira na resistência, o jovem nunca tinha sido o escolhido para o arranque das corridas, tendo feito sempre o turno de condução no ELMS em que é preciso atacar mais, o último. Por isso, “a primeira vez que vou começar uma corrida ser logo em Daytona é uma grande responsabilidade”, mas “quando se entra no carro esquecemos logo isso”, salientou o piloto português. Durante a corrida, principalmente no turno noturno, “onde por estratégia usei pneus usados que não ajudaram muito na tabela de tempos”, Oliveira considera que foi “muito regular e com uma boa gestão no tráfego” do curto traçado norte-americano. “Conseguimos chegar a primeiro e depois eu dei o carro ao Sebastian e ele depois ao Danial [Frost] e quando estava a dormir, ainda ia entrar outra vez, disseram-me que o carro pegou fogo e foi uma sensação estranha. Tudo parecia errado, não era suposto acontecer”, contou o piloto sobre o momento em que a equipa teve de desistir da prova. “Não fiquei triste, fiquei contente após ter refletido, porque fizemos tudo o que estava ao nosso alcance e não havia razão para ficar triste ou frustrado, as corridas são mesmo assim”.

Oliveira garante ter “dado o máximo e o melhor à equipa”, estando “bastante contente com aquilo que conseguimos”.

Habituado ao traçado de Daytona no simulador, onde até participou na edição do ano passado das 24 Horas em ‘sim racing’, Guilherme Oliveira pôde experimentar todas as emoções de uma prova mítica e do ambiente das corridas do lado de lá do Oceano Atlântico e garantiu uma boa exibição que pode abrir outras portas para breve e que certamente serão boas notícias.