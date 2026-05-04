Guilherme Oliveira conquista primeira vitória no GT World Challenge Europe

Guilherme Oliveira assinou em Brands Hatch o melhor fim de semana da carreira no GT World Challenge Europe, ao conquistar a sua primeira vitória na categoria Silver Cup e somar ainda um segundo lugar na segunda corrida da Sprint Cup. Os dois pódios colocaram o jovem piloto português da Optimum Motorsport no top 4 do campeonato, relançando a temporada depois do abandono em Paul Ricard.

Brands Hatch confirma resposta após o azar de Paul Ricard

Ao volante do McLaren 720S GT3 Evo partilhado com Mikey Porter, Guilherme Oliveira foi promovido ao triunfo na primeira corrida na sequência de penalizações pós-prova que alteraram a classificação da Silver Cup. Na segunda corrida, a dupla voltou a destacar-se com o segundo lugar da categoria, confirmando consistência num dos campeonatos de GT mais competitivos da Europa.

O piloto português reconheceu a importância do resultado após o infortúnio na abertura da Endurance Cup. “Foi muito, muito positivo. Uma prova muito importante para nós, principalmente depois do azar de que fomos vítimas na prova de abertura do calendário, em Paul Ricard. Isto foi uma lufada de ar fresco”, afirmou.

Consistência e ambição para o resto da época

Oliveira destacou ainda a execução da equipa ao longo de todo o fim de semana, elogiando o trabalho nos pit stops e a regularidade competitiva do McLaren número 5. “Ganhar uma corrida e ficar em segundo. Dois pódios… Este campeonato é altamente competitivo e ser consistente nos lugares da frente é uma tarefa muito complicada”, sublinhou.

Com apenas 21 anos, o piloto de Vila Nova de Gaia reforçou também a ambição para as próximas rondas. “Agora vamos tentar usar este momento para trabalhar ainda mais, ser mais consistentes e, se possível, ganhar mais corridas até ao final da época”, disse. A próxima prova do GT World Challenge Europe disputa-se entre 29 e 31 de maio, em Monza, na Endurance Cup.