Guilherme de Oliveira vai disputar a sua primeira corrida de Fórmula 4

Aos 15 anos, Guilherme de Oliveira vai concretizar o sonho de disputar uma prova de Fórmula 4, já amanhã e sábado, 6 e 7 de novembro, no mítico Circuito de Jarama, em Espanha. Trata-se de um passo natural depois dos êxitos alcançados no Karting em Portugal e no estrangeiro, mas também potenciado devido à estreia auspiciosa este ano na categoria KZ – karts com caixa de velocidades – de que foi protagonista no Campeonato de Espanha de Karting, motivando assim o convite da DriveX, formação criada por Miguel Ángel de Castro, Pedro de La Rosa e Jaime Bergel.

“Tudo isto surgiu de repente e fico naturalmente muito satisfeito por me proporcionarem esta oportunidade. Já tinha feito alguns testes de Fórmula 4, mas confesso que não previa entrar já numa competição e logo na Fórmula 4 Espanhola. É a concretização de um sonho”, começou por referir Guilherme de Oliveira.

A Fórmula 4 Espanhola é atualmente uma das mais competitivas do panorama internacional, pontificando nela vários talentos do país vizinho, mas também de outras nações, como da Holanda, França, Suíça, Dinamarca, Rússia, México, Emirados Árabes Unidos, entre outras. Contudo, o jovem português Guilherme de Oliveira já sabe como vai encarar este novo desafio. “Vou ter meio dia para me ambientar a tudo em meu redor e depois começam logo os treinos livres oficiais, duas qualificações e três corridas. No espaço de cinco horas vou disputar duas corridas de 25 voltas e uma de 18, o que é bastante exigente em termos físicos, mas o meu foco passa sobretudo pela aprendizagem a esta nova realidade. Sei que não tenho a experiência dos outros pilotos, por isso vou desfrutar o máximo que puder desta oportunidade e aprender. Quanto a resultados, logo se vê.”, sublinhou Guilherme de Oliveira.

Os dois treinos livres e as duas qualificações estão agendados para sexta-feira e as três corridas serão disputadas no sábado, sendo que esta penúltima ronda da Fórmula 4 Espanhola acompanha a última prova integrada no TCR Europe.