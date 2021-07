Guarda Racing Days: É já este fim de semana! | AutoSport

O evento que marca o verão em termos de competição automóvel na cidade mais alta de Portugal está prestes a arrancar com um programa compacto, uma lista de inscritos diversificada e a presença de público com limitações.

É o regresso dos dias de corridas à cidade mais alta, já nos dias 10 e 11 de julho. O Guarda Racing Days regressa ao traçado misto de 1,5 quilómetros desenhado na encosta lateral do Hotel Vanguarda, na cidade da Guarda.

Após um ano de ausência devido aos constrangimentos provocados pela pandemia de Covid-19, o “Guarda Racing Days” está de regresso e com a excelente novidade, da autorização para a presença de 1000 espetadores com a necessidade de cumprir todas as normas de segurança sanitária exigidas pela Direção Geral de Saúde (DGS).

O “Guarda Racing Days” terá um horário compacto, respondendo às exigências das autoridades devido ao recrudescer da pandemia. Assim, o dia 10 de junho, sábado, arranca com as verificações, seguindo-se um momento de reconhecimento, a pé, do exigente traçado de 1,5 km. Seguem-se, na parte da tarde, as sessões de treinos livres separadas por uma sessão de “co-drives”.

O dia 11 de julho, domingo, abrirá com o “warm up”, depois as duas corridas e a Super Final já no final do dia onde será encontrado o vencedor da edição 2021 do “Guarda Racing Days”.

Vencedor que sairá de uma lista de inscritos que inclui nomes bem conhecidos dos automóveis, inclusive campeões nacionais.

Fernando Peres, que ainda procura restabelecer-se e substituir o Mitsubishi acidentado este fim-de-semana no Rali em que participou, Gil Antunes que traz o seu bonito Dacia, Manuel Correia que o ano passado deu espetáculo com o seu Mitsubishi todo-o-terreno ou Fernando Silva no seu imponente Bentley são nomes incontornáveis para tentar retirar o ceptro a Alexandre Borges, o primeiro vencedor do Guarda Racing Days em 2019 e que espera defender o título.

António Matias em Mitsubishi Off Road, corre em casa e promete espetáculo, enquanto nos SSV há nomes capazes de surpreender os mais rápidos como: David Spranger, Pedro Carvalho, Felipe Campos ou Bruno Martins e Avelino Luís. Mas não esquecer o piloto de Ralis Manuel Correia ajudado pela estrutura profissional da ARC de Aguiar da Beira, ou Fernando Morgado outro piloto local, ou ainda Romeo Martins. Pinto dos Santos pode ser uma surpresa na estreia em SSV.

Para Luís Celínio, Presidente do Clube da Guarda: “O Clube Escape Livre preparou o regresso do ‘Guarda Racing Days” com muito cuidado e carinho, acreditando que a edição de 2021, muito limitada em preparação, pilotos e publico, será um belo trampolim para a edição de 2022, que, esperamos, sem a pressão da pandemia de Covid-19 regressará aos números de 2019.”