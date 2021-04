GTWCE, Miguel Ramos: “A corrida correu-nos muito melhor do que a qualificação”

Uma difícil qualificação no qual não conseguiram melhor do que o 8º lugar da Pro-Am (36º da geral) colocou o Lamborghini #77 de Miguel Ramos e Henrique Chaves muito atrás na grelha de partida. Contudo como a corrida era muito longa, havia muito tempo para recuperar, como ficou bem evidente com o excelente terceiro lugar que alcançaram no final.

Miguel Ramos fez o balanço final da primeira prova do ano:

“A corrida correu-nos muito melhor do que a qualificação. Efetivamente não conseguimos partir de onde desejávamos, mas nas provas de Endurance isso é o que menos importa, fazendo com que tenhamos cuidados acrescidos no arranque porque estamos no meio da confusão. O Adrian arrancou muito bem e fez um excelente stint mantendo-se fora das confusões iniciais. Depois para a segunda e terceira parte, tanto o Henrique como eu próprio, considero que estivemos muito bem, tendo conseguido subir até onde nos foi possível. As condições foram muito difíceis, por ter começado a chover a meio da prova e algumas adversidades como um furo que tivemos. De qualquer modo foi um excelente início de temporada”