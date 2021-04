GTWCE: Lamborghini #63 faz a pole

Terminou há instantes a qualificação para a primeira ronda do GT World Challenge Europe Endurance. Andrea Caldarelli foi o homem mais rápido da sessão no Lamborghini #63 da Orange 1 FFF Racing Team com o registo de 1:47:006.

A 0.007 seg. do melhor tempo ficou Jules Gounon (Mercedes AKKA ASP #88) e a 0.095 seg. ficou Callum Illot (Ferrari Iron Lynx #71).

A competitividade foi notória e o top 25 cabe em um segundo apenas, o que atesta o bom trabalho feito no Balance of Performance do GTWCE.

Henrique Chaves e Miguel Ramos fizeram o 36º tempo, oitavo na classe Pro-Am, mas a Barwell, equipa da dupla lusa, é conhecida por ser muito competitiva e por preferir mostrar toda a sua qualidade em corrida, pelo que ainda é de esperar um bom resultado por parte dos pilotos do Lamborghini #77.

A corrida está agendada para às 14h.