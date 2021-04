GTWCE, Henrique Chaves: “Uma corrida fantástica” (áudio)

Que grande corrida da dupla portuguesa no GT World Challenge Europe em Monza! Depois de uma qualificação difícil, Henrique Chaves e Miguel Ramos, juntamente com o colega de equipa Adrian Amstutz fizeram uma corrida de trás para a frente, com um ritmo muito bom, apesar das condições de pista, com muita água no asfalto italiano.

Mas a dupla lusa, que chegou a rodar no top10, fez uma recuperação tremenda, e conseguiu o primeiro pódio do ano. Chaves considerou que foi uma corrida fantástica que muito se deveu também às decisões acertadas da Barwell Motorsport, equipa dos pilotos portugueses. Nem um furo a meio da prova impediu o progresso de Chaves, que mais uma vez mostrou toda a sua qualidade em pista. O jovem piloto admitiu no entanto que há trabalho de casa a ser feito, mas reconhece também que as condições estão reunidas para lutar pelo título. Oiça as declarações de Henrique Chaves: