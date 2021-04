GTWCE – Grande recuperação lusa na categoria Pro-Am

O GT World Challenge Europe viu a luz verde para a época 2021 em Monza, na primeira prova a contar para o campeonato de resistência da competição organizada pela SRO. Tivemos representação lusa em pista, com Miguel Ramos e Henrique Chaves em pista.

Chaves afirmou que queria ir “buscar o caneco” a Monza, tarefa que inicialmente se complicou. Se nas primeiras voltas o Lamborghini #77 da Barwell Motorsport tinha mostrado um andamento interessante, na qualificação esse andamento não se materializou. Um erro fez com que a dupla lusa, que compete com o experiente Adrian Amstutz, ficasse apenas pela oitava posição à classe, longe do potencial mostrado.

Apesar da chuva que caiu na pista logo nos primeiros minutos da prova, Henrique Chaves realizou um “stint” notável, chegando até aos dez primeiros da geral e à liderança da classe Pro-Am, mesmo com um furo pelo caminho, o que abria boas perspectivas para o resultado final. Com a pista a secar, Miguel Ramos conseguiu imprimir um ritmo muito competitivo, cruzando a linha de meta na terceira posição da classe, vigésima primeira da geral, o que evidencia a boa prestação do trio.

Christian Engelhart, Matteo Cairoli e Klaus Bachler, da Dinamic Motorsport (Porsche), ganharam à geral, levando a melhor sobre o Mercedes de Jules Gounon, Daniel Juncadella e Raffaele Marciello.

“O dia não começou da melhor forma, dado que na qualificação poderíamos ter feito um pouco melhor. Mas a corrida correu-nos muito bem e a equipa esteve bem estrategicamente. No meu turno tive um furo, havia muitos detritos em pista, mas aproveitei para montar slicks e depois foi sempre ao ataque. Recuperei muito lugares e no final, com o bom trabalho do Adrian e do Miguel conseguimos o terceiro lugar”, afirmou Henrique Chaves.

O piloto de Torres Vedras, após a sua estreia no GT World Challenge Europe Endurance Cup, mostra-se entusiasmado e satisfeito com o resultado e com a sua prestação. “Este é o plantel de GT mais competitivo do mundo, portanto, chegarmos aqui e conseguirmos rodar ao nível que exibimos é muito satisfatório. O resultado é também muito positivo, portanto, estamos muito satisfeitos com a forma como o fim-de-semana de desenvolveu. Temos coisas para melhorar, mas estamos no bom caminho. Estou ansioso pela próxima prova”, enfatizou Henrique Chaves.

