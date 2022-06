GTWC, Zandvoort: Miguel Ramos “vingou” abandono de ontem com vitória na corrida 2 | AutoSport

Miguel Ramos e Dean MacDonald venceram a classe Pro-Am na segunda corrida da ronda de Zandvoort do GT World Challenge Europe Sprint Cup aos comandos do McLaren #188 da Garage 59. A dupla liderada pelo piloto português “vingou” o abandono na primeira corrida em resultado de um problema na caixa de velocidades do carro britânico. Ramos e MacDonald beneficiaram do azar da dupla Patryk Krupinski e Christian Klien da JP Motorsport, que à semelhança dos seus adversários no dia anterior, também não terminaram a corrida.

Dean MacDonald perseguiu Christian Klien durante a fase inicial da corrida e a dupla passou pelo quinto e sexto lugar da geral, antes das paragens obrigatórias de 62 segundos. Quando isso aconteceu, Ramos e Krupinski ficaram atrás de vários adversários da classe Pro e Silver Cup. O piloto português teve um segundo turno de condução sem qualquer problema, terminando no 15º lugar da geral e obteve a sua segunda vitória do ano nos Pro-Am.

A dupla Louis Machiels/Andrea Bertolini ficaram em segundo lugar na classe, enquanto os seus companheiros de equipa da AF Corse, Cedric Sbirrazzuoli/ Stefano Costantini terminaram em terceiro.

A vitória à geral foi conquistada pela dupla Raffaele Marciello/ imur Boguslavskiy em Mercedes-AMG GT3, terminando à frente de Charles Weerts/ Dries Vanthoor (Audi R8 LMS evo II GT3) por apenas 0.662s. Pieter Schothorst/Dennis Marschall em Audi R8 LMS evo II GT3 fecharam as posições de pódio.

Foto: SRO/Patrick Hecq Photography