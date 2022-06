GTWC, Zandvoort: Miguel Ramos de novo na frente na qualificação 2, Raffaele Marciello faz a pole | AutoSport

Depois do azar de ontem na corrida 1, em que Miguel Ramos largou da pole, depois de uma excelente volta na qualificação, que não foi capitalizada devido a um problema na caixa de velocidades do McLaren 720S GT3 da Garage 59, hoje foi a vez do colega de equipa do português, Dean Macdonald, fazer a pole para a corrida 2, nos Pro Am, ficando num impressionante quinto lugar à geral. Foi por pouco pois Christian Klein ficou a apenas 0.051 do tempo do colega de Ramos, mas o suficiente para lagar da frente do pelotão Pro AM.

À geral, foi Raffaele Marciello a fazer a pole no Mercedes #89 da AKKODIS ASP, deixando a concorrência a mais de meio segundo, com o segundo classificado a ser Vincent Abril, no McLaren da JP Motorsport. Foi a terceira pole em três qualificação para a Sprint cup desta época, para o piloto de fábrica da AMG.

A segunda corrida está agendada para as 12:15.