GTWC Zandvoort, Miguel Ramos: “A batalha na Pro-AM está cada vez mais dura” | AutoSport

A Fanatec GT World Challenge Europe terá este fim de semana (18/19 de junho) a sua terceira etapa da Sprint Cup com a prova a disputar em Zandvoort (Holanda). Miguel Ramos dividirá o Mclaren 720s #188 da Garage 59, com o parceiro habitual na Sprint Cup, Dean Mcdonald.

Inaugurado em 1949 este Circuito mantém muito do seu charme “old-school”, ainda melhorado com um entusiasmante “banking” que foi adicionado na atualização que sofreu recentemente. Situado junto às dunas do Mar do Norte, as condições atmosféricas são muito imprevisíveis, com aguaceiros e um brilhante Sol, a alternarem com uma rapidez impressionante.

“Nas anteriores provas da Sprint Cup em Brands Hatch e Magny-Cours, ficou bem clara a forte competitividade desta Fanatec GT Challenge Europe e o que podemos esperar para este evento no Circuito Holandês. Como esperado a batalha na Pro-AM está cada vez mais dura e nós estamos nessa luta”. Comentou Miguel Ramos na antevisão do fim de semana.

Patryk Krupinski e Christian Klien (#111 da JP Motorsport McLaren) estão na frente da Pro-AM, seguidos a 11,5 pts pelo duo do Ferrari #21, Hugo Delacour e Cedric Sbirrazzuoli, e com o Campeão em Título – Miguel Ramos, e Dean MacDonald no Mclaren #188, a apenas 0,5 pts.

Horário Previsto:

Sábado, dia 18 de junho:

08:45 – 09:05 Qualifying 1

13:00 – 14:00 RACE 1

Domingo, dia 19 de junho:

08:30 – 08:50 Qualifying 2

13:00 – 14:00 RACE 2

A Fanatec GT World Challenge pode ser seguida ao vivo no YouTube ou através da APP Oficial para IOS e/ou Android, disponível na App Store ou Google Play.