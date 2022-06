GTWC, Zandvoort: Azar para Miguel Ramos na corrida 1 | AutoSport

A corrida 1 não sorriu a Miguel Ramos e Dean Macdonald, com a dupla do McLaren 720 S GT3 a ficar fora de combate ainda na primeira metade da corrida. Complicações técnicas no carro assistido pela Garage 59 motivaram o fim prematuro da corrida, num fim de semana que tinha começado da melhor maneira para Ramos depois de ter conquistado a pole para esta corrida. Numa classe cada vez mais renhida este tipo de contratempo é sempre um revés importante.

Nas contas à geral foi o carro Audi #32 de Dries Vanthoor e Charles Weerts a vencer, assegurando a liderança do campeonato. Foi uma vitória sem espinhas para a dupla do Audi da WRT, com liderança de início ao fim e ainda a volta mais rápida, depois de terem feito a pole. Barba, unhas e cabelo para a dupla do #32. Seguiu-se o Mercedes #88 de Jules Gounon e Jim Pla e em terceiro lugar ficou Audi#11 de Simon Gachet e Christopher Haase

Resultados AQUI