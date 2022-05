GTWC: Vitória de Miguel Ramos e Dean Macdonald em Magny-Cours | AutoSport

A pole position alcançada por Miguel Ramos no sábado, foi o prenúncio para o que estava para vir da parte da tarde. Com um bom arranque na corrida 1 do GT World Challenge powered by AWS Sprint Cup em Magny-Cours, Miguel Ramos colocou-se a salvo das normais confusões das primeiras voltas e mais do que isso, rapidamente se afastou dos principais adversários da classe Pro-AM. Quando da abertura do Pit-Stop para a troca de pilotos, Ramos entregou o carro ao companheiro de equipa, Dean Macdonald em primeiro, e o jovem piloto acabou por ter um calmo stint e sem qualquer sobressalto conseguiu levar o carro até ao fim sem qualquer troca de posições. Garantiram o primeiro lugar na corrida e assim, a primeira vitória da época.

Na qualificação para a corrida 2, Dean Macdonald conseguiu o melhor tempo da Pro-AM aos comandos do McLaren #188, conquistando a segunda pole.

Infelizmente, um toque do Audi #46 logo no arranque da prova fê-lo perder vários lugares. Quando da troca de pilotos, Ramos entra em pista em 3º lugar, mas já muito longe do 2º para poder pensar em algo mais do que manter a posição, até porque o carro estava com danos.

Segundo Miguel Ramos “tivemos um sábado perfeito. Consegui a pole e com isso desenhamos a estratégia que melhor nos convinha para a corrida. Tanto eu como o Dean, fizemos dois bons stints e conseguimos uma excelente vitória. Hoje o terceiro lugar final, deixa-me um pouco desapontado, pois acho que podíamos ter também vencido esta segunda corrida. O Dean fez esta manhã uma volta fantástica e com isso garantiu a pole, só que o arranque e primeira volta correu muito mal. Um toque do Audi #46 do Frédéric Vervisch, danificou o difusor traseiro do nosso McLaren alterando ainda a convergência da roda traseira e com isso ficamos fora da luta. O terceiro lugar é ainda assim um bom resultado, mas sinceramente sinto que podíamos ter vencido. Foi pena, mas o Campeonato é longo”.

Após esta terceira etapa, Miguel Ramos lidera a classificação provisória global dos pilotos Pro-AM, estando em terceiro na tabela da Sprint Cup.

A próxima prova do GTWC (Endurance Cup) terá lugar entre 3 e 5 de junho em Paul Ricard.

Classificação Provisória (Sprint + Endurance) Pro-AM Drivers:

1º Miguel Ramos 60 pts

2º Patrick Krupinsky / Christian Klien 57 pts

3º Louis Machiels / Andrea Bertolini 49 pts

Classificação Provisória Sprint Cup Pro-AM Drivers:

1º Patrick Krupinsky / Christian Klien 57 pts

2º Hugo Delacour / Cedric Sbirrazzuoli 45,5 pts

3º Miguel Ramos / Dean Macdonald 45 pts