GTWC: Valentino Rossi faz equipa com Nico Müller e Frédéric Vervisch | AutoSport

A WRT revelou os alinhamentos de pilotos para o GT World Challenge Europe 2022, com a confirmação do Audi #46 para Valentino Rossi, que vai iniciar uma nova carreira nas corridas GT juntamente com o piloto da Audi Sport Frédéric Vervisch e na Endurance Cup acompanhados por Nico Müller.

A equipa belga WRT irá colocar em pista cinco Audi R8 LMS, tanto na Endurance Cup como na Sprint, que serão constituídos pelos seguintes pilotos:

Endurance Cup

#30 : Benjamin Goethe – Thomas Neubauer – Jean-Baptiste Simmenauer (Silver)

#31 : Diego Menchaca – Lewis Proctor – Finlay Hutchison (Silver)

#32 : Kelvin van der Linde – Dries Vanthoor – Charles Weerts (Pro)

#33 : Ryuichiro Tomita – Arnold Robin – Maxime Robin (Gold)

#46 : Nico Müller – Frédéric Vervisch – Valentino Rossi (Pro)

Sprint Cup

#30 : Benjamin Goethe – Thomas Neubauer (Silver)

#31 : Finlay Hutchison – a confirmar (Silver)

#32 : Dries Vanthoor – Charles Weerts (Pro)

#33 : Christopher Mies – Jean-Baptiste Simmenauer (Pro)

#46 : Frédéric Vervisch – Valentino Rossi (Pro)