GTWC: Valência decide vencedores da Sprint Bronze Cup com Chaves e Ramos como fortes candidatos | AutoSport

Miguel Ramos e Henrique Chaves lideram a tabela classificativa da classe Bronze do GT World Challenge Sprint Cup e podem sagrar-se campeões já na primeira corrida da ronda de Valência no sábado.

Faltam apenas duas corridas para dar por terminada a temporada da Sprint Cup na categoria Bronze do GT World Challenge Europe, tendo como palco o Circuito Ricardo Tormo. Para os principais candidatos, a batalha no topo não podia estar mais ao rubro. Miguel Ramos e Henrique Chaves fizeram o pleno no arranque da época com duas vitórias em Misano, mas a dupla do McLaren da Garage 59, não conseguiu chegar ao pódio em nenhuma das duas corridas seguintes em Hockenheim. Deste modo e à partida para as duas últimas rondas, Ramos e Chaves lideram a tabela com 43,5 pontos, enquanto Alex Malykhin (no Porsche #911 da Pure Rxcing) está apenas a 0,5 pontos, somando 43 no total.

Ramos procura o seu terceiro título consecutivo na Sprint Cup depois da vitória na Pro-Am em 2021 e 2022, pelo que o piloto português sabe bem o que tem de fazer para alcançar o objetivo. Contudo, Malykhin não pode estar mais perto, pois 0,5 pontos é quase nada. Logo atrás vem a dupla da Herberth Motorsport no Porsche #91, constituída por Ralf Bohn e Robert Renauer com apenas 6 pontos de atraso. Esta é uma batalha que pode durar até às últimas voltas da corrida de domingo à tarde.

À partida para este último fim de semana da Sprint Cup, Miguel Ramos afirmava “foi pena em Hockenheim não termos conseguido ser tão fortes como em Misano no arranque da época. Ainda assim conseguimos salvar alguns pontos que nos podem ser muito importantes nas contas finais, ainda que obviamente tenhamos perdido grande parte da nossa vantagem. Só espero que não sejamos tão prejudicados pelo BOP, (balance of performance) como fomos na Alemanha onde os Porsche estavam inalcançáveis. De qualquer modo o estado de espírito na equipa é o melhor, estamos confiantes, pois sabemos o que temos de fazer para tentar vencer a GT World Sprint Bronze Cup”.

O GT World Challenge pode ser seguido este fim de semana ao vivo no YouTube.

Horário Previsto (C.E.T.) para Valência I e Valência II:

Sábado, dia 16 de setembro

09:00 – 09:25 Qualificação 1

14:00 – 15:00 Corrida 1

Domingo, dia 17 de setembro

09:00 – 09:25 Qualificação 2

14:00 – 15:00 Corrida 2