GTWC Sprint Cup, Valência: Miguel Ramos pode conquistar título | AutoSport

Com uma lista de 26 inscritos para a última ronda do ano da Sprint Cup do GT World Challenge em Valência, Miguel Ramos e Dean MacDonald procuram manter a vantagem na classificação e terminarem o fim de semana com o título Pro-Am nas mãos.

Os campeões serão coroados no Circuito Ricardo Tormo em Valência, após as duas corridas de 60 minutos que encerram a época em termos de Sprint Cup. Com tudo por decidir na Pro-AM, Miguel Ramos e Dean MacDonald estão em boa posição de conseguir o almejado título em Valência. Após o fim de semana perfeito que conseguiram em Misano, a dupla do McLaren 720 S GT3 #188 agarrou a liderança da Pro-AM com 98.5 pontos, 20.5 à frente de Louis Machiels e Andrea Bertolini, no Ferrari #52 da AF Corse. Perante tal vantagem, se tudo correr bem, a dupla do McLaren #188 da Garage 59, até pode conseguir o título logo na corrida 1 de sábado.

Com 71.5 pontos Cedric Sbirrazzuoli, mantém vivas as esperanças e estará na luta, aos comandos do Ferrari #21, com Hugo Delacour. E em termos de candidatos, ainda existe uma ténue possibilidade de Patryk Krupinski e Christian Klien poderem alcançar o título, após o desastroso fim de semana em Misano que os atrasou quase irremediavelmente na luta.

Ainda que em termos de pilotos a vantagem esteja muito do lado dos pilotos da Garage 59, em termos do Campeonato de equipas, a AF Corse está em melhor posição de conseguir esse Troféu. A equipa italiana tem 3 pontos de vantagem, mas o bónus de ter dois carros a ajudar para a pontuação, dá enorme potencial para não desperdiçarem a oportunidade. Assim, é bem possível que as duas formações, dividam os dois títulos em disputa em Valência.

Para Miguel Ramos “após Misano, nós agarramos a liderança e vários fatores a nosso favor, permitiram esta liderança algo confortável, mas com mais de 30 anos de carreira já vi muita coisa e como tal não me iludo com facilidades, pelo que o nosso foco é o darmos o máximo e tentar vencer as duas corridas em disputa. Este é o nosso compromisso para o fim de semana. Máximo respeito pelos adversários, mas perfeita noção das nossas capacidades. Se assim fizermos, teremos tudo a nosso favor para conseguir o nosso objetivo”.

Horário

Sábado, dia 17 de setembro:

08h00 – Qualifying 1

13h00 – Corrida 1

Domingo, dia 18 de setembro:

08h00 – Qualifying 2

13h00 – Corrida 2