GTWC: Siga a corrida de Miguel Ramos em Zandvoort | AutoSport

Charles Weerts deu à WRT a pole position à geral para a corrida Sprint desta tarde em Zandvoort. O piloto do Audi #32 foi o mais rápido e vai sair da frente do pelotão para a corrida que começa dentro de poucos instantes.

A pole position nos Pro-Am foi conquistada por Miguel Ramos, que se qualificou no 18º lugar da geral aos comandos do McLaren #188 da Garage 59. O piloto português não só bateu os seus rivais da classe, como também ficou à frente de dois carros da classe Pro e um par de carros da Silver Cup.

Foto: SRO/Twenty-One Creation – Jules Benichou