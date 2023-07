GTWC, Nürburgring: Henrique Chaves e Miguel Ramos perto do pódio | AutoSport

Miguel Ramos, Henrique Chaves e Louis Prette terminaram no quarto posto da ronda da Endurance Cup em Nürburgring do GT World Challenge Europe. Foi um fim de semana que soube a pouco para os pilotos lusos, uma vez que o McLaren 720S GT3 #188 da Garage 59 partiu de 4º e terminou em 4º a 2 segundos de alcançar os terceiros classificados.

Foi uma qualificação difícil para o McLaren #188. Henrique Chaves aos comandos do carro britânico começou por realizar uma performance notável na sua qualificação, disputada com a pista molhada, tendo assegurado a melhor marca da categoria Bronze, quinto da geral, o que se traduziu no final das três sessões que definiram a grelha de partida no vigésimo terceiro posto, quarto da sua classe.

O quarto posto da classe traduziu-se em partir no meio do pelotão, tendo provocado a perda de contacto com os principais opositores na classe, quando logo no arranque perderam alguns lugares ao evitar um acidente na primeira curva e depois ainda terem ficado barrado por carros mais lentos.

Louis Prette perdeu alguns lugares nas confusões da primeira volta, obrigando a uma corrida de recuperação para a tripulação do McLaren. Depois de um turno difícil, dado não ter uma posição de pilotagem confortável, Miguel Ramos entregou o carro inglês a Henrique Chaves na quinta posição da Bronze, trigésima primeira da geral.

O jovem português passou a imprimir um ritmo fortíssimo e, depois de subir a quarto, parecia ser capaz de alcançar os dois pilotos que estava à sua frente na classificação. Porém, o tráfego atrasou-o na sua perseguição, o que ditou que terminasse na quarta posição da sua classe, vigésimo quinto da geral, encostado ao terceiro.

No final da prova Miguel Ramos comentou o fim de semana na Bélgica: “Terminamos em 4º lugar a 2 segundos do 3º. Fizemos uma excelente recuperação depois da partida, tendo dado tudo o que nos foi possível com todos os nossos stints no máximo para tentar chegar Pódio, que nos escapou por pouco. Foi um fim de semana difícil, mas ainda estamos na luta pelo Campeonato Global”.

Para Henrique Chaves, este “foi um fim-de-semana complicado! Tínhamos ritmo, mas faltava-nos velocidade de ponta para fazer as ultrapassagens. Ainda assim, ficámos encostados ao terceiro e, com mais uma volta, seguramente que teríamos chegado ao pódio, mas a corrida é de três horas e não de três horas e mais uma volta. Foi o resultado possível, na primeira volta o Louis teve de evitar alguns incidentes, o que nos atrasou, e o Miguel teve um turno muito complicado dado não conseguir chegar ao pedal do travão confortavelmente, o que dificultou a sua tarefa. Foi o resultado possível”.

Apesar de todas as dificuldades e contrariedades, o português sublinha os bons pontos assegurados, apontando para as próximas provas. “Não foi um fim-de-semana fácil e nestas ocasiões temos de dar o máximo e conquistar o que está ao nosso alcance, foi o que fizemos em Nürburgring. Queremos chegar a uma prova e somar o máximo de pontos, mas desta vez não foi possível, mas conseguimos limitar os danos e estamos ainda na luta. Depois das férias vamos concentrar-nos nas provas que faltam e dar o nosso melhor para nos batermos pelo ceptro da Sprint Cup e do GT World Challenge Europe”, concluiu Henrique Chaves.

A próxima etapa do GT World Challenge disputa-se em Hockenheim, a 2 e 3 de Setembro.