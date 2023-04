GTWC, Monza: Henrique Chaves e Miguel Ramos perto do pódio | AutoSport

O quarto posto da classificação acabou por ser um resultado aquém das expectativas para a dupla de pilotos lusos Miguel Ramos e Henrique Chaves, e ainda Louis Prette, na primeira etapa do GT World Challenge Europe no circuito de Monza.

O desempenho dos pilotos portugueses foi notável na classe Bronze da competição dedicada aos GT3. Começou com uma boa prestação de Henrique Chaves na qualificação. Num plantel de cinquenta e cinco carros, Chaves, com uma volta a roçar a perfeição, foi o mais rápido, impondo-se, inclusivamente, aos seus adversários da classe Pro, assim o McLaren 720S GT3 #188 da Garage 59 estava na pole position entre os concorrentes da classe Bronze, sétimo lugar da geral, o que abria boas perspetivas para a corrida de três horas.

Coube a Louis Prette realizar o primeiro turno de condução e manteve-se no comando da sua classe, tendo Miguel Ramos continuado na liderança ao longo de todo o seu ‘stint’, parecendo que a equipa caminhava para um triunfo seguro. No entanto, a segunda paragem nas boxes do carro não correu da melhor forma, perdendo trinta segundos e cinco posições, o que deixava Henrique Chaves com muito trabalho pela frente. O piloto português imprimiu um andamento fortíssimo, na tentativa de regressar, pelo menos, ao pódio, envolvendo-se em diversas lutas e assinando algumas ultrapassagens plenas de oportunidade. No final, depois de muito lutar, Henrique Chaves cruzou a linha de meta na quarta posição entre os concorrentes da classe Bronze.

“Foi uma corrida difícil. Tínhamos tudo para ganhar, dado que eramos os mais rápidos da nossa classe. Mas a segunda paragem nas boxes não correu bem e perdemos muito tempo. Para além disso, o rádio não funcionava e eu não sabia em que posição estava e quem eram os adversários que estavam ao meu redor. Tentei recuperar o máximo possível, mas claro, num plantel com um nível tão alto, não é fácil. Foi o resultado possível”, afirmou o português.

Apesar de uma corrida que não correu da melhor forma, Henrique Chaves retira aspetos positivos da primeira etapa do GT World Challenge Europe. “Penso que foi evidente que eramos a equipa mais forte da nossa classe, como comprova o meu melhor tempo à geral na qualificação e a forma que como dominámos a corrida até à segunda paragem. Conseguimos alguns pontos que podem ser importantes para o campeonato, que é o nosso grande objetivo e vamos continuar a trabalhar para podermos continuar com a forma que evidenciámos hoje e claro evitar erros”, concluiu Henrique Chaves.

O GT World Challenge Europe regressa à pista em Brands Hatch, uma ronda da Sprint Cup, de 13 a 14 de maio.