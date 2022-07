GTWC, Misano: Ramos e MacDonald viraram a mesa em Itália | AutoSport

O Circuito de Misano foi no fim de semana passado palco da mudança da liderança na classe Pro-AM, após uma fantástica prestação de Miguel Ramos e Dean MacDonald que lhes permitiu a passagem do terceiro lugar, para a liderança do Campeonato.

Miguel Ramos e o seu companheiro de equipa Dean MacDonald iniciaram a ronda de Monza do GT World Challenge Europe na luta pelo título na Sprint Cup da classe Pro-Am e conseguiram sair de território italiano na frente do campeonato, tendo agora em vista a dura corrida das 24 Horas de Spa, a contar para a Endurance Cup.

Entrada com o pé direito

A pole position alcançada por Miguel Ramos na qualificação de sábado para a corrida 1 da ronda italiana do GTWC Sprint Cup, fez com que o seu stint na prova fosse muito tranquilo. Ainda que com algumas cautelas no arranque, Ramos fez um excelente primeiro turno e entregou o McLaren 720S GT3 #188 no primeiro lugar da Pro-AM quando da troca de pilotos. MacDonald fez o resto da prova sempre ao ataque e ainda aumentou o fosso para o segundo classificado, cifrando-se em mais de 15s no final da corrida. Em suma, um excelente sábado que permitia à dupla da Garage 59, subir à liderança provisória da tabela classificativa.

Mais uma pole position e vitória

Para a corrida 2 de domingo, tudo começou de igual modo com mais uma pole position conquistada pela dupla do McLaren. Desta feita foi MacDonald a fazer mais um bom trabalho na qualificação, tendo conseguido o melhor tempo para o McLaren #188.

Na partida MacDonald teve imenso cuidado na confusão da primeira volta, que provocou aliás a entrada do Safety Car e no relançamento da corrida esteve sempre muito concentrado em não arriscar mais do que o necessário, pois tinha a corrida bem controlada. O pit-stop para a troca de pilotos correu normalmente no McLaren #188 da Garage 59 e Miguel Ramos fez uma segunda parte da corrida muito bem conseguida, mantendo Andrea Bertolini no Ferrari 488 GT3 da AF Corse sempre a uma distância considerável e sem dar a este, a mínima hipótese de tentativa de lutar pela vitória.

Deste modo, foi um fim de semana perfeito para Miguel Ramos e Dean MacDonald com duas pole positions e duas vitórias, tendo alcançado a pontuação máxima possível, numa corrida do GT World Challenge.

Para Miguel Ramos “foi um fim de semana perfeito em que nada podia correr melhor. Duas Poles, duas vitórias, pontuação máxima e passamos para a liderança da tabela classificativa, que se podia querer mais? Temos de aproveitar e gozar o momento, pois nem todos os fins de semana nos correm assim de feição. Falta uma prova da Sprint Cup em Valência e estamos bem lançados no Campeonato, mas sabemos como as corridas são. Pelo meio ainda temos duas da Endurance Cup, uma delas a prova rainha de resistência nos GT, as 24 horas de SPA”.

À geral o fim de semana foi dominado pela dupla da WRT, Dries Vanthoor e Charles Weerts que saíram de Itália com uma vantagem de 11,5 pontos na Sprint Cup do GTWC depois de conquistarem duas vitórias na ronda em Misano, à semelhança do que aconteceu na classe Pro-Am.

A dupla do Audi R8 LMS evo II GT3 #32 acompanhou a vitória na corrida de sábado com outro confortável triunfo no dia seguinte. O resultado foi também altamente significativo para Vanthoor, que igualou o recorde do irmão Laurens de 14 vitórias na Sprint Cup.

Após esta sexta etapa, Miguel Ramos lidera a classificação provisória global dos pilotos Pro-AM, estando também com Dean MacDonald na liderança da tabela da Sprint Cup.

Classificação

Corrida 1

1 Charles Weerts, Dries Vanthoor Audi R8 LMS evo II GT3 Pro Cup 1:32.241 2 Timur Boguslavskiy, Raffaele Marciello Mercedes-AMG GT3 Pro Cup 5.608s 3 Thomas Neubauer, Benjamin Goethe Audi R8 LMS evo II GT3 Silver Cup 16.399s 4 Simon Gachet, Christopher Haase Audi R8 LMS evo II GT3 Pro Cup 17.983s 5 Pieter Schothorst, Dennis Marschall Audi R8 LMS evo II GT3 Pro Cup 28.343s … 17 Miguel Ramos, Dean Macdonald McLaren 720S GT3 Pro-Am 56.802

Corrida 2