GTWC, Misano: Miguel Ramos e Henrique Chaves voltam a vencer | AutoSport

A dupla portuguesa do GT World Challenge Europe continua a somar sucessos. Miguel Ramos e Henrique Chaves venceram na categoria Pro Am a primeira corrida do fim de semana no traçado italiano.

Depois de Miguel Ramos ter feito a qualificação e conquistado o terceiro posto, a corrida começou bem para a dupla portuguesa, com Ramos a passar para a frente das contas nesta categoria, depois de um desentendimento entre Louis Machiels e Valentin Pierburg, que atirou ambos os carros para fora de pista (obrigando a um Safety Car). Ramos assumiu a liderança da prova e o Lamborghini #77 manteve-se sempre no comando das operações.

Chaves ainda esteve sob pressão de Jonny Adam da Garage 59, graças a outro Safety Car que juntou os carros, mas Chaves manteve-se na frente, apesar de Adam ter uma penalização de 5 segundos. Nova vitória para a dupla da Barwell Motorsport.

Na geral, vitória para Charles Weerts e Dries Vanthoor que se tornaram os primeiros a vencer por mais de uma vez no GT World Challenge Europe de 2021.

A dupla da WRT liderou os 60 minutos de prova do início ao fim após a Weerts ter colocado o Audi R8 LMS GT3 Evo na pole.