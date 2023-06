GTWC, Miguel Ramos: “vitória estava na mão” | AutoSport

Tudo se encaminhava para uma vitória à classe nos 1000 km de Paul Ricard, prova a contar para a Endurance Cup do GT World Challenge Europe, para Miguel Ramos e Henrique Chaves, que contam ainda com Louis Prette na tripulação. Mas a 7 minutos do fim da corrida, um problema no McLaren 720S GT3 tirou o triunfo das mãos dos lusos. Novamente um azar não permitiu a conquista merecida, tal como aconteceu em Monza, corrida anterior à prova francesa.

Um fim de semana que podia ser considerado perfeito. Desde os treinos livres de sexta-feira nos quais Ramos foi o mais rápido classe Bronze, e da qualificação com a conquista da Pole Position por Chaves, a equipa demonstrou um elevado nível de competitividade. Miguel Ramos fez a partida e quando Louis Prette terminou o quarto stint e entregou o Mclaren #188 a Chaves, este último partiu para as duas últimas horas completamente ao ataque, tendo conseguido recuperar de 2º para 1º da classe e abrindo uma distância confortável para o 2º classificado de 34 segundos. Contudo, o Mclaren #188 teve de abandonar a sete minutos do fim com o cubo da roda traseira esquerda partido.

No final da prova Miguel Ramos afirmou : “depois do que nos aconteceu nas boxes em Monza, não pensei que o azar nos pudesse bater novamente à porta. É novamente uma mais que certa vitória que nos foge inexplicavelmente. Arranquei e mantive-me longe dos habituais problemas nas partidas, o Louis fez um excelente trabalho tendo entregue o carro ao Henrique em 2º. A estratégia da equipa era a mais acertada como se viu ao ter mandado o Henrique para um duplo stint no final da corrida, no qual recuperou o atraso de 4 seg e construiu depois uma vantagem de 34 seg na liderança. A vitória estava na mão, mas quando na nossa boxe a menos de 7 minutos do fim, vimos o Henrique a um ritmo lento com a roda traseira esquerda a arder até acabar por saltar do carro, não queríamos acreditar. Esta foi o azar que no-la roubou. No final do mês temos as 24h de Spa, devia ser já para a semana”.

A próxima ronda do GT World Challenge são as 24 Horas de Spa-Francorchamps, que se realizam entre os dias 20 de junho e 2 de julho.