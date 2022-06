GTWC, Miguel Ramos: Vitória era “o único resultado que nos interessava” | AutoSport

Uma excelente prestação na pista neerlandesa de Zandvoort, permitiu a Miguel Ramos e Dean MacDonald, alcançar duas Poles e uma Vitória. A desistência na Race 1 de Sábado, foi um revés no fim de semana que podia ter sido perfeito.

Fantástica Pole a alcançada por Miguel Ramos no sábado, que infelizmente não pode ser potenciada num bom resultado da corrida, o que estaria perfeitamente ao alcance do McLaren #188. Infelizmente um problema técnico na caixa de velocidades não permitiu que Ramos e MacDonald pudessem dar seguimento ao excelente trabalho da manhã e desse modo a desistência foi inevitável.

Na Race 2 de domingo a história foi muito diferente. MacDonald fez um excelente trabalho na Qualificação e conseguiu nova Pole para o #188. Este resultado era um excelente sinal para a equipa sobre o potencial do carro para a corrida, estando o problema de sábado totalmente resolvido. Após o arranque MacDonald manteve um ritmo muito forte mantendo-se sempre na luta pela liderança da Pro-AM, liderança essa que veio a tornar-se realidade logo após a troca de pilotos, quando já com Miguel Ramos ao volante, o McLaren #188 passa a liderar, após ultrapassar o Patryk Krupinski no McLaren #111, que liderava a Pro-AM desde o início da corrida.

Segundo Miguel Ramos “fizemos uma excelente qualificação no sábado, tendo conseguido a Pole-Position e com isso estarmos muito bem posicionados para a corrida. Infelizmente tal não veio a acontecer, pois um problema com o seletor da caixa de velocidade logo nas primeiras voltas, obrigou-nos a abandonar. Para a Race 2 deste domingo, mais uma excelente qualificação com nova Pole-Position, o que nos permitiu acreditar novamente num bom resultado que felizmente veio a acontecer. O Dean fez um primeiro stint muito forte e entregou-me o carro em 2º tendo assim iniciado o meu stint. Consegui passar para 1º antes da curva 7, ainda na minha volta de saída, aproveitando quando o Patryk no McLaren #111 perdeu velocidade, devido a um toque com um dos Audi. Tínhamos a estratégia perfeitamente traçada e por isso na parte final da corrida foi manter o que tínhamos planeado. Deste modo alcançamos a vitória que era, depois do sucedido no sábado, o único resultado que nos interessava”.

Após esta quinta etapa, Miguel Ramos lidera a classificação provisória global dos pilotos Pro-AM, estando em terceiro na tabela da Sprint Cup

Classificação Provisória Overall (Sprint + Endurance) Pro-AM Drivers:

1º Miguel Ramos 97,5 pts

2º Louis Machiels / Andrea Bertolini 88 pts

3º Cedric Sbirrazzuoli 71,5 pts

Classificação Provisória Sprint Cup Pro-AM Drivers:

1º Cedric Sbirrazzuoli 71,5 pts

2º Patrick Krupinsky / Christian Klien 66,5 pts

3º Miguel Ramos / Dean Macdonald 63,5 pts

A próxima prova (Sprint Cup) terá lugar entre 1 e 3 de julho em Misano (Itália).