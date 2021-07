GTWC: Miguel Ramos terceiro em Pro Am, na qualificação 1 | AutoSport

A dupla Miguel Ramos / Henrique Chaves está de volta à ação para mais uma jornada do GT World Challenge, este fim de semana no traçado italiano de Misano.

A qualificação terminou há pouco e Miguel Ramos foi terceiro na sua categoria (Pro Am). Ontem, nas redes sociais, Henrique Chaves pedia “mais uns cavalos”, mas apesar disso o otimismo era claro, para a dupla que tem somado sucessos nesta categoria. Louis Machiels fez a pole em Pro Am (1:33.994) com Ramos a ficar a 0.108 seg.

Na geral foi Charles Weerts no Audi #32 da WRT a fazer a pole (1:32.333), seguido de muito perto pelo Audi da Sainteloc Racing de Leo Roussel, a apenas 0.018 seg. Albert Costa no Lamborghini da Emil Frey foi terceiro também muito perto do melhor registo, numa sessão que foi encurtada em alguns segundos depois do Audi #66 da Attempto Racing ter ficar preso na caixa de gravilha.

A corrida 1 está agendada para as 13:45 e pode ser vista no canal de youtube da competição.